Обстріл "Ураганами" Дніпропетровської області та удари по Лисичанську: головне про атаки РФ за ніч

В результаті обстрілів російських окупантів є загиблі та поранені цивільні українці

Росія обстріляла Дніпрпетровську область з "Ураганів" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти не припиняють нещадно обстрілювати мирні українські міста. В Дніпропетровскькій області вночі з "Ураганів" накрили житлові квартали. Є загиблий та поранені. Крім того, на Донбасі тривають бої, в результаті яких страждають цивільні.

Сайт "Сьогодні" зібрав головне про атаки РФ за ніч та останню добу.

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Дніпропетровська область

Найнапруженіша ніч. Ворог ударив з "Ураганів" по житлових кварталах Зеленодольської громади.

У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро поранені.

У Великій Костромці без постраждалих. Село частково без світла.

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У Зеленодольську та Великій Костромці пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.

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Наслідки обстрілів області. Фото: Сергій Братчук

Одеська область

Як повідомив речник військової адміністрації Сергій Братчук, ніч в місті і області минула під сигнали повітряної тривоги, але без обстрілів.

В Чорному морі ворог перегрупувався. Тепер там перебувають чотири ракетних кораблі та один підводний човен. А також три великих десантних кораблі. Загалом у Чорному морі Росія тримає 36 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних атак з боку росіян залишається високою.

Північні кордони

12 червня окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

У Сумській області обстріли велися по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомета. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади.

Жертв та руйнувань немає.

Луганська область

Два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій – цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть – великий ризик обвалу. У разі руйнування цього шляхопроводу обласний центр буде відрізано. Евакуації з міста немає.

За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

Сьогодні вночі там згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки, споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Важкі бої тривають у Гірській громаді

Донецька область

За 12 червня росіяни вбили одного мирного мешканця Соледара, поранили ще трьох.

Раніше ми писали, що російський фрегат з акваторії Чорного моря завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр" по Чорткову. У місцевій лікарні після ракетних обстрілів перебувають 11 людей.

Також нагадаємо, що днями російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. На місці влучення виникла велика пожежа.