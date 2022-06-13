Обстрел "Ураганами" Днепропетровской области и удары по Лисичанску: главное об атаках РФ за ночь

В результате обстрелов российских оккупантов есть погибшие и раненные гражданские украинцы

Россия обстреляла Днепропетровскую область из "Ураганов". / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты не прекращают беспощадно обстреливать мирные украинские города. В Днепропетровской области ночью из "Ураганов" накрыли жилые кварталы. Есть погибший и раненый. Кроме того, на Донбассе продолжаются бои, в результате которых страдают гражданские.

Сайт "Сегодня" собрал главное об атаках РФ за ночь и последние сутки.

Реклама

Днепропетровская область

Самая напряженная ночь. Враг ударил из "Ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины.

В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.

В Великой Костромке, без пострадавших. Село отчасти без света.

Реклама

В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.

Реклама

Последствия обстрелов области. Фото: Сергей Братчук

Одесская область

Как сообщил спикер военной администрации Сергей Братчук, ночь в городе и области под сигналы воздушной тревоги, но без обстрелов.

В Черном море враг перегруппировался. Теперь там находятся четыре ракетных корабля и одна подводная лодка. А также три больших десантных корабля. В Черном море Россия держит 36 крылатых ракет типа "Калибр". Угроза ракетных атак со стороны россиян остается высокой.

Северные границы

12 июня оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов позиции Сил обороны в районе Хреновки Черниговской области.

В Сумской области обстрелы велись по территории Миропольского общества, 20 выстрелов из гранатомета. Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольского общества.

Жертв и разрушений нет.

Луганская область

Два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены оккупантами. Третий – целый день под обстрелами, он стар и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут – велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода – областной центр будет отрезан. Эвакуации из города нет.

За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей – мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Ранен один человек.

Сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов россияне разрушили во Врубовке, четыре – в Золотом, в Горном – два дома и детский сад.

Трудные бои продолжаются в Горной общине

Донецкая область

За 12 июня россияне убили одного мирного жителя Соледара, ранили еще троих.

Ранее мы писали, что русский фрегат из акватории Черного моря нанес удар четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по Черткову. В местной больнице после ракетных обстрелов находятся 11 человек.

Также напомним, что на днях российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. На месте попадания образовался большой пожар.