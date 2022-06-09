РФ ударила по Харкову ракетою – у небі густий стовп диму (фото, відео)

На місці влучення велика пожежа

У Харкові знову "приліт". Фото: колаж "Сьогодні"

Вдень 9 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. На місці влучення утворилася велика пожежа. У небо здіймаються клуби диму.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Сьогодні".

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"У Харків прилетіла ракета. На місці влучення велика пожежа, у небо зднімаються клуби диму", – написали в пості.

Місцеві жителі повідомляють, що у місті стоїть стовп диму на кілька кілометрів, а до цього було чутно вибух.

До речі, також повідомляють, що у напрямку Києва пролітала ракета.

Нічний обстріл Харкова

Внаслідок нічних обстрілів на Баварії згоріли кафе, магазин, шкільна бібліотека, будівля школи частково зруйнована. Загинуло дві особи, ще чотири отримали поранення. Рятувальники гасили пожежі до 3:10 ранку.

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У Харкові зник телевізійний сигнал

Увечері російські загарбники обстріляли Харків. Після цього у місті зник телевізійний сигнал. Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін.

Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють місцеві мешканці.

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"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", — повідомив Хоркін.

Коли ефірне мовлення запрацює у звичайному режимі — невідомо.

Раніше ми розповідали, що нещодавно під обстріл потрапила база клубу "Металіст-1925", а також постраждав і головний футбольний об'єкт Харкова.

Крім того, внаслідок обстрілу Харкова був пошкоджений фасад супермаркету "Восторг" в Індустріальному районі міста, в решті випадків під обстріл потрапили виключно приватні домоволодіння.