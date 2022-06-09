РФ ударила по Харькову ракетой – в небе густой столб дыма (фото, видео)

На месте попадания большой пожар

В Харькове снова "прилет". Фото: коллаж "Сегодня"

Днем 9 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. На месте попадания образовался большой пожар. В небо поднимаются клубы дыма.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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"В Харьков прилетела ракета. На месте попадания большой пожар, в небо поднимаются клубы дыма", – написали в посте.

Местные жители сообщают, что в городе стоит столб дыма на несколько километров, а до этого был слышен взрыв.

К слову, также сообщают, что в направлении Киева пролетала ракета.

Ночной обстрел Харькова

В результате ночных обстрелов на Баварии сгорели кафе, магазин, школьная библиотека, здание школы частично разрушено. Погибли два человека, еще четверо получили ранение. Спасатели тушили пожары до 3:10 утра.

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В Харькове пропал телевизионный сигнал

Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал. Об этом сообщил член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.

О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают местные жители.

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"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает работать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", — сообщил Хоркин.

Когда эфирное вещание заработает в обычном режиме — неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что недавно под обстрел попала база клуба Металлист-1925, а также пострадал и главный футбольный объект Харькова.

Кроме того, в результате очередного обстрела Харькова оказался поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения.