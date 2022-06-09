Окупанти вдарили по Харкову – місто у вогні (фото, відео)

Велику пожежу видно прямо з вікон будинків місцевих жителів

Росія обстріляла Харків. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 8 червня російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Вони завдали ракетного удару по окружній міста. Чи є жертви – поки що невідомо.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Що відомо?

На виїзді з Харкова почалася потужна пожежа після прильоту ракети. На опублікованих кадрах можна побачити, що у місті є великі руйнування, вогонь охопив величезну площу.

Велику пожежу видно прямо з вікон будинків місцевих мешканців.

Наразі всі подробиці ракетного удару з'ясовуються.

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У Харкові зник телевізійний сигнал

Увечері російські загарбники обстріляли Харків. Після цього у місті зник телевізійний сигнал. Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін.

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Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють місцеві мешканці.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", — повідомив Хоркін.

Коли ефірне мовлення запрацює у звичайному режимі — невідомо.

Раніше ми розповідали, що нещодавно під обстріл потрапила база клубу "Металіст-1925", а також постраждав і головний футбольний об'єкт Харкова.

Крім того, внаслідок обстрілу Харкова був пошкоджений фасад супермаркету "Восторг" в Індустріальному районі міста, в решті випадків під обстріл потрапили виключно приватні домоволодіння.