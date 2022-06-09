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Оккупанты ударили по Харькову – город в огне (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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9 июня, 06:52
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Большой пожар виден прямо из окон домов местных жителей
Россия обстреляла Харьков. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия обстреляла Харьков. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 8 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Они нанесли ракетный удар по окружной города. Есть ли жертвы – пока неизвестно.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Что известно?

На выезде из Харькова начался мощный пожар после прилета ракеты. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в городе есть большие разрушения и огонь охватил огромную площадь.

Большой пожар виден прямо из окон домов местных жителей.

Сейчас все подробности ракетного удара выясняются.

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В Харькове пропал телевизионный сигнал

Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал. Об этом сообщил член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.

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О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают местные жители.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает работать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", — сообщил Хоркин.

Когда эфирное вещание заработает в обычном режиме — неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что недавно под обстрел попала база клуба Металлист-1925, а также пострадал и главный футбольный объект Харькова.

Кроме того, в результате очередного обстрела Харькова оказался поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения.

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