Оккупанты ударили по Харькову – город в огне (фото, видео)

Вечером 8 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Они нанесли ракетный удар по окружной города. Есть ли жертвы – пока неизвестно.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Что известно?
На выезде из Харькова начался мощный пожар после прилета ракеты. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в городе есть большие разрушения и огонь охватил огромную площадь.
Большой пожар виден прямо из окон домов местных жителей.
Сейчас все подробности ракетного удара выясняются.
В Харькове пропал телевизионный сигнал
Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал. Об этом сообщил член правления "Суспільного" Дмитрий Хоркин.
О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают местные жители.
"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает работать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", — сообщил Хоркин.
Когда эфирное вещание заработает в обычном режиме — неизвестно.
Ранее мы рассказывали, что недавно под обстрел попала база клуба Металлист-1925, а также пострадал и главный футбольный объект Харькова.
Кроме того, в результате очередного обстрела Харькова оказался поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения.