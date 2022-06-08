Оккупанты обстреливают Харьков: разрушены дома, есть раненые (фото)

В Харькове оккупанты продолжают массивные обстрелы инфраструктуры города

Российские военные нанесли очередные удары по Харькову / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать инфраструктуру Харькова. В результате вчерашнего обстрела оказался поврежден фасад супермаркета "Восторг" в Индустриальном районе города, в остальных случаях под обстрел попали исключительно частные домовладения. Об этом на своей странице в Facebook ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщается, что один пожар был ликвидирован в Холодногорском районе Харькова, 4 – в Чугуевском и 2 – в Харьковском районах области.

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Фото – соцсети

Фото – соцсети

фото Reuters

Директор супермаркета "Восторг" рассказала, что предварительно была запущена российская ракета "Искандер" из Белгорода. Обстрел произошел в 23:00, в этот момент в здании находились три ночных дежурных. Они были в другой части магазина и не травмировались.

"Ракета попала во вход в супермаркет. В результате обрушился фасад и перекрытие двух этажей. Коммуникации в основном не пострадали", – рассказала она.

Всего за минувшие сутки спасатели 4 раза выезжали в места обстрелов, где не было пожаров. В частности, в Шевченковском районе произошло частичное разрушение конструкций частных домов и гаражных боксов, в результате чего пострадали два человека.

"В этих случаях произошло частичное разрушение конструкций частных домов, гаражных боксов, пострадали 2 человека в Шевченковском районе Харькова, а также пострадал фасад торгового объекта в Индустриальном районе", – говорится в сообщении.

Ведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 8 июня.

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Ситуация в Украине 8 июня