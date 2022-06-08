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Окупанти обстрілюють Харків: зруйновано будинки, є поранені (фото)

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 червня, 10:52
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У Харкові окупанти продовжують масивні обстріли інфраструктури міста
Російські військові завдали чергових ударів по Харкову
Російські військові завдали чергових ударів по Харкову / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати інфраструктуру Харкова. Внаслідок вчорашнього обстрілу був пошкоджений фасад супермаркету "Восторг" в Індустріальному районі міста, в решті випадків під обстріл потрапили виключно приватні домоволодіння. Про це на своїй сторінці у Facebook ГУ ДСНС України у Харківській області.

Повідомляється, що одну пожежу було ліквідовано у Холодногірському районі Харкова, 4 – у Чугуївському та 2 – у Харківському районах області.

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Фото – соцмережі
Фото – соцмережі
фото Reuters

Директор супермаркету "Восторг" розповіла, що попередньо було запущено російську ракету "Іскандер" з Бєлгорода. Обстріл стався о 23:00, у цей момент у будівлі перебували три нічних чергових. Вони були в іншій частині магазину та не травмувалися.

"Ракета потрапила у вхід до супермаркету. В результаті обвалився фасад та перекриття двох поверхів. Комунікації здебільшого не постраждали", – розповіла вона.

За минулу добу рятувальники 4 рази виїжджали до місць обстрілу, де не було пожеж. Зокрема, у Шевченківському районі сталося часткове руйнування конструкцій приватних будинків та гаражних боксів, внаслідок чого постраждали двоє людей.

"У цих випадках сталося часткове руйнування конструкцій приватних будинків, гаражних боксів, постраждали 2 особи у Шевченківському районі Харкова, а також пошкоджено фасад торговельного об'єкту в Індустріальному районі", – йдеться у повідомленні.

Ведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 червня.

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