Вибухи у Миколаєві та удари по Луганській області: головне про атаки РФ за ніч (фото, відео) – оновлено

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна

Росія завдає ударів по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують вести бойові дії у Сєвєродонецьку. Також вони завдають ракетних ударів по інших населених пунктах України. Вночі 12 червня було помічено проліт ракети над Миколаївською областю.

Сайт "Сьогодні" зібрав головну інформацію про області, де триває війна.

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Луганська область

У Сєвєродонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик", у Лисичанську загинула жінка. Поранених жінку і чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей.

Вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ГСМ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком.

Протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили у Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – чотири, а також торговельний центр та магазин.

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Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки. Поблизу Попасної наші захисники успішно зупинили навалу противника.

Упродовж доби обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай Росія обстріляла Луганську область. Фото: Сергій Гайдай 1 /12

Одеса

Як стало відомо, у Чорному морі ворог посилив свій флот двома кораблями. Так, супротивник зібрав 40 крилатих ракет, які може випустити по Україні.

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Миколаїв

Вночі над Миколаївщиною помітили проліт крилатої ракети. Попередньо, вона була випущена з окупованого Криму.

Крім того, вночі у Миколаєві прогриміло два потужні вибухи. Подробиці з'ясовуються.

Сіверський напрямок

Агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Гремяч, Лугівка та Попівка.

Харківський напрямок

Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в неподалік Вірнопілля, Українки, Петрівки, Чепіля та Хрестища. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Мосьпанове.

Слов'янський напрямок

На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина. Намагається закріпитись в населеному пункті Богородичне, бойові дії тривають.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Комишуваха, Гірське, Миколаївка, Білогорівка, Новолуганське. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського.

Крім того, російські окупанти цинічно обстріляли населені пункти Твердомедово, Березнегувате, Кобзарці, Квітневе та Луч.

Чортків

Є постраждалі внаслідок ворожого удару по Чорткову, серед них діти. Обійшлося без жертв. Наразі рятувальники ліквідують руйнування та фіксують пошкодження майна громадян.

Раніше ми розповідали, що станом на ранок 12 червня на Бахмутському напрямку ворожа армійська авіація завдала авіаудару неподалік Покровського. Водночас українські воїни відбили наступ у районі населених пунктів Врубівка, Миколаївка та Василівка. Російські окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Крім того, окупанти продовжують атаки вздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Найактивніші бойові дії ведуться в Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 червня: ворог завдав ракетного удару по місту Чортків Тернопільської області, тривають обстріли по всій лінії фронту, на Донбасі цілять по цивільній інфраструктурі.