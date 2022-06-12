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Взрывы в Николаеве и удары по Луганской области: главное об атаках РФ за ночь (фото, видео) – обновлено

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 июня, 09:38
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Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война
Россия наносит удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия наносит удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают вести боевые действия в Северодонецке. Также они наносят ракетные удары по другим населенным пунктам Украины. Ночью 12 июня был замечен пролет ракеты над Николаевской областью.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию об областях, где идет война.

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Луганская область

В Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина. Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей.

Вчера враг еще раз попал в "Азот", а именно на территорию транспортного цеха, где произошло возгорание ОСН. Пострадало и одно из помещений ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик". Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий под Северодонецком.

В течение 11 июня по 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

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Штурмовые действия в Северодонецке продолжаются, как и в районе Тошковки. Отбиты наступления врага в районе Врубовки, Метелкино и в направлении Николаевки. Вблизи Попасной наши защитники успешно остановили нашествие противника.

За сутки обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Метелкино, Павлоград, Синецкий, Устиновка, Тошковка, Камышеваха, Горское, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
Россия обстреляла Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай
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Одесса

Как стало известно, в Черном море враг усилил свой флот двумя кораблями. Так, противник собрал 40 крылатых ракет, которые может выпустить по Украине.

Николаев

Ночью над Николаевской областью заметили пролет крылатой ракеты. Предварительно, она была выпущена из оккупированного Крыма.

Кроме того, ночью в Николаеве прогремело два мощных взрыва. Подробности выясняются.

Северское направление

Агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

Харьковское направление

Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

Славянское направление

На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудара неподалеку от Покровского.

Кроме того, российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

Чортков

Есть пострадавшие в результате вражеского удара по Чорткову, среди них – дети. Обошлось без жертв. В настоящее время спасатели ликвидируют разрушения и фиксируют повреждения имущества граждан.

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на утро 12 июня на Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Кроме того, оккупанты продолжают атаки вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 июня: враг нанес ракетный удар по городу Чортков Тернопольской области, продолжаются обстрелы по всей линии фронта, на Донбассе целят по гражданской инфраструктуре.

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Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

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Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
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