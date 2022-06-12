Міноборони РФ похвалилося запуском ракет "Калібр" по Україні (відео)

Російський фрегат із акваторії Чорного моря завдав удар чотирма крилатими ракетами "Калібр" по Чортківу. Про це пише Інтерфакс з посиланням на Міноборони РФ.
"У рамках виконання завдань спеціальної військової операції Збройні сили РФ завдали ракетного удару високоточною зброєю морського базування по об'єктах військової інфраструктури ЗСУ. Екіпаж фрегата Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря виконав залповий пуск чотирьох крилатих ракет "Калібр" за призначеними наземними цілями", – військовому відомстві.
Станом на даний момент у Чортківській центральній міській лікарні внаслідок нічних ракетних обстрілів перебувають 11 людей.
Усім своєчасно надано кваліфіковану медичну допомогу. Стан пацієнтів середньої тяжкості, їх життю нічого не загрожує. Усі госпіталізовані під прискіпливим наглядом лікарів.
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