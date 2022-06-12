Міноборони РФ похвалилося запуском ракет "Калібр" по Україні (відео)

Герої не вмирають!

Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.