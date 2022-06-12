Ракетний удар РФ по Чорткову: багато постраждалих, є руйнування

Внаслідок ракетного удару постраждали місцеві жителі, загиблих немає

Ворог продовжує бомбардувати українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти у суботу ввечері випустили ракети по місту Чортків , що у Тернопільській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

"На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, у тому числі діти. Наразі працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян", – написав він.

За його словами, внаслідок ракетного удару по Чорткову постраждали 22 особи. Також приватно зруйновано військовий об'єкт та 4 будинки.

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