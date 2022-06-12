Ракетный удар РФ по Чорткову: много пострадавших, есть разрушения

Оккупанты в субботу вечером выпустили ракеты по городу Чортков, который находится в Тернопольской области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.
"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе детям. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан", – написал он.
По его словам, в результате ракетного удара по Черткову пострадали 22 человека. Также частично разрушен военный объект и 4 дома.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил о взрывах в оккупированном Бердянске – часть города без света: что взорвалось и какие последствия.
108-й день войны в Украине
- Сегодня утром в оккупированном российскими военными Бердянске прогремели три мощных взрыва, в результате чего часть города осталась без света и воды.
- Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов и их технику на нашей территории. Так, украинские защитники уничтожили уже 32 150 солдат РФ. Кроме того, Россия потеряла 1430 танков.
- На Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
- В городе Чортков местные власти отключили природный газ на время работ с последствиями взрыва.
- Кроме того, ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные постепенно освобождают населенные пункты Херсонской области.