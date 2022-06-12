Ракетный удар РФ по Чорткову: много пострадавших, есть разрушения

В результате ракетного удара пострадали местные жители, погибших нет

Враг продолжает бомбить украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты в субботу вечером выпустили ракеты по городу Чортков, который находится в Тернопольской области. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

"К счастью, жертв нет. Всю ночь оказывали помощь пострадавшим, в том числе детям. Сейчас работаем над ликвидацией разрушений и фиксацией поврежденного имущества гражданских граждан", – написал он.

По его словам, в результате ракетного удара по Черткову пострадали 22 человека. Также частично разрушен военный объект и 4 дома.

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