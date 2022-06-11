Оккупанты обстреляли Чортков на Тернопольщине – подробности

Выясняются все подробности взрыва

Над Чортковым поднимаются клубы дыма. Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли Чортков на Тернопольщине.

Об этом сообщают пользователи в социальной сети.

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Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш просит людей оставаться в укрытиях, не снимать и не комментировать в соцсетях последствия взрывов:

"Специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли детский сад в Запорожской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. На этот раз под обстрел попал детский сад в пгт Степногорск Васильевского района Запорожской области. Ракета попала во двор дошкольного учебного заведения. Осколками было выбито около 100 окон.

В Запорожской ОВА сообщили, что враг почти каждый день обстреливает поселок городского типа. Так, в населенном пункте с начала марта нет централизованного водоснабжения.

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Напомним,​ 8 июня русские оккупанты в Луганской области произвели мощный обстрел территории ЧАО "Северодонецкое объединение Азот". Во время атаки бомбоубежище уцелело, выбросов химических веществ в окружающую среду не произошло.

Президент Владимир Зеленский ранее объяснил, почему отступление ВСУ из Северодонецка на более выгодные позиции сейчас не рассматривается.