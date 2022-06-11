Окупанти обстріляли Чортків на Тернопільщині – подробиці

З'ясовуються всі подробиці вибуху

Над Чортковим піднімаються клуби диму. Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли Чортків на Тернопільщині.

Про це повідомляють користувачі у соціальній мережі.

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Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш просить людей залишатися в укриттях, не знімати та не коментувати у соцмережах наслідки вибухів:

"Фахівці вже працюють у Чортківському районі. Буду тримати вас у курсі щодо ситуації в області", – йдеться у повідомленні.

Як пояснив міський голова Тернополя Сергій Надал, є повідомлення про нові запуски ракет росіян із моря.

"Залишайтеся в укриттях! Підтвердилися вибухи на Чортківщині", – повідомив Сергій Надал.

Окупанти обстріляли дитячий садок у Запорізькій області

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію України. Цього разу під обстріл потрапив дитячий садок у смт Степногірськ Василівського району Запорізької області. Ракета поцілила у двір дошкільного навчального закладу. Уламками було вибито близько 100 вікон.

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У Запорізькій ОВ повідомили, що ворог майже щодня обстрілює селище міського типу. Так, у населеному пункті від початку березня немає централізованого водопостачання.

Нагадаємо, 8 червня російські окупанти в Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Під час атаки бомбосховище уціліло, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.

Президент Володимир Зеленський раніше пояснив, чому відступ ЗСУ із Сєвєродонецька на більш вигідні позиції зараз не розглядається.