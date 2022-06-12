Запорожское направление пришло в движение – Арестович

Ожидаемое наступление на Запорожье было сорвано удачными контрнаступательными действиями ВСУ.
Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".
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"Наши влупили по группировке, которая планировала наступление на Запорожье, и российские войска вынуждены были поворачиваться направо и перебрасывать войска в сторону Орехова", – сказал Арестович.
По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.
Крепости и бронеколпаки: как Запорожье готовится к обороне города
Запорожье активно готовится к обороне, ведь линия фронта сейчас находится в 40-50 км от города. В этом ему активно помогает компания Метинвест: создает укрытия и специальные бронеколпаки для защиты бойцов.
"Запорожсталь помогает военным в строительстве укреплений и фортификационных сооружений, которые помогают защищать город. Сейчас у нас есть определенная безопасность с точки зрения артиллерийских обстрелов, но остается опасность ракетных обстрелов", – рассказал генеральный директор завода Запорожсталь Александр Мироненко.
Что происходит в Запорожье
- В Мелитополе Запорожской области в результате переброски войск РФ увеличилось количество военных из оккупированного грузинского региона Южной Осетии.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Запорожье может стать городом, который российские войска попытаются захватить в ближайшее время.
- Оккупанты ударили в конце мая по городу крылатыми ракетами, в результате чего погибла женщина, три человека получили ранения.
- Также оккупанты в середине мая запустили ракету по о. Хортица, обошлось без разрушений инфраструктурных объектов.