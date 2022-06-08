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Запорожье под угрозой оккупации. Как город готовится к обороне и сможет ли Россия его захватить

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Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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8 июня, 06:06
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Запорожье является стратегически важным с точки зрения военной тактики
Россияне могут попытаться атаковать Запорожье. Фото: коллаж "Сегодня"
Россияне могут попытаться атаковать Запорожье. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запорожье может стать городом, который российские войска попытаются захватить в ближайшее время. Сайт "Сегодня" выяснил, чем Запорожье интересен России, как организована его оборона и стоит ли ждать атаки оккупантов.

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Что происходит в Запорожье

В понедельник, 6 июня, на встрече с журналистами Владимир Зеленский заявил, что Россия уже контролирует половину Запорожской области и хочет оккупировать областной центр.

"Я думаю, что там наиболее угрожающая ситуация – Запорожье. Враг, как публично, так и непублично, судя по перехватам, хочет его оккупировать", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский назвал город, которые оккупанты рассчитывают захватить следующим.
Владимир Зеленский назвал город, которые оккупанты рассчитывают захватить следующим. / Фото: Коллаж: Сегодня

Начальник Запорожской облгосадминистрации Александр Старух, отметил, что под контролем России находится даже более половины территории региона – почти 60%, правда, на некоторых участках еще продолжаются бои.

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"По линии разграничения продолжаются активные боевые действия, где наши военные дают достойный отпор врагу. Столкновения происходят в Орехове, Гуляйполе, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости", – сообщил Старух.

По словам губернатора, 77 населенных пунктов Запорожской области обесточены из-за боевых действий. Враг разрушил 2701 объект инфраструктуры, из которых на сегодняшний день восстановлено около 700.

Александр Старух: "Под контролем России находятся почти 60% территории региона". Фото: Facebook
Александр Старух: "Под контролем России находятся почти 60% территории региона". Фото: Facebook

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Как Запорожье готовится к обороне

С начала марта на подступах к Запорожью начали строить несколько линий обороны. Первые линии защиты областного центра были вблизи линии фронта. На главных украинские военные закрепились с начала марта и продолжают сдерживать там противника. Резервные готовят на случай, если вдруг враг где-то прорвется или обстрелами будут повреждены основные рубежи. Оборонные сооружения размещают на позициях с учетом того, чтобы враг не мог обстреливать Запорожье из артиллерии.

С начала марта на подступах к Запорожью начали строить несколько линий обороны. Фото: inform.zp.ua
С начала марта на подступах к Запорожью начали строить несколько линий обороны. Фото: inform.zp.ua

Военный эксперт Якуб Войнаровский отмечает, что на подступах к Запорожью есть два автомобильных моста, которые могут взорвать, чтобы остановить наступление захватчиков.

"Вокруг Запорожья степная местность. Учитывая предсказуемую тактику российской армии, маршрут оккупантов будет проложен через трассу М-18. Возле Григорьевки-Васильевки есть мост, еще один мост в Камышевахе. После уничтожения мостов россияне застрянут на трассе, грубо говоря, в чистом поле, и подвергнуться атаке ВСУ", – говорит "Сегодня" Войнаровский.

Можно ли взорвать дамбу

В 1941 году советские войска, отступая под натиском гитлеровской армии, взорвали плотину Днепровской ГЭС в Запорожье. Огромная тридцатиметровая волна накрыла нижнюю часть Хортицы и южные районы города. Тогда в днепровских водах, по разным оценкам, погибло от 20 до 100 тысяч человек – преимущественно мирные жители и советские солдаты, которые переправлялись на левый берег Днепра. Это была спецоперация НКВД, осуществленная ​​по приказу Сталина. На Нюрнбергском процессе представители СССР пытались убедить мировое сообщество в том, что подрыв Днепрогэса в 1941 осуществили нацисты и хотели "повесить" на них это преступление. Но ввести в заблуждение британцев и американцев им не удалось.

18 августа 1941 года Красная Армия, отступая из Запорожья, подорвала главный стратегический объект Украины – ДнепроГЭС. Фото: Центральный государственный исторический архив Украины
18 августа 1941 года Красная Армия, отступая из Запорожья, подорвала главный стратегический объект Украины – ДнепроГЭС. Фото: Центральный государственный исторический архив Украины

По мнению Войнаровского, украинские власти не будут взрывать плотину Днепрогэса, чтобы не подвергнуть опасности десятки тысяч местных жителей.

К слову, в 2018 году мэрия Днепра провела учения для предприятий и органов власти, во время которых смоделировала последствия разрушений дамбы. Согласно выводу экспертов, в случае прорыва Днепрогэса, на прибрежную территорию города обрушится огромная 20-метровая волна, движущаяся со скоростью 61 км/ч. Вода затопит Александровский, Комунарский, Днепровский и Вознесеновский районы Запорожья и поднимется на 8-12 метров. Эта отметка будет удерживаться около 4-7 часов. Дальше вода будет спадать 2-4 дня.

В зону затопления попадают 7 больниц, 18 школ и детсадов, 5 километров железных дорог, 100 километров автодорог, десятки километров коммуникаций. Газопровод будет разрушен в трех районах города. Нечистоты из коллекторов хлынут в Днепр, что может привести к дополнительной чрезвычайной ситуации. В зоне катастрофы окажутся не менее 80 тысяч человек.

Таким образом вероятность умышленного уничтожения Днепрогэса сводится к нулю.

В случае уничтожения Днепрогэса в зоне катастрофы окажутся не менее 80 тысяч человек. Фото: subbota.ua
В случае уничтожения Днепрогэса в зоне катастрофы окажутся не менее 80 тысяч человек. Фото: subbota.ua

Почему Запорожье важен для России

Запорожье является крупным индустриальным центром Украины с богатой инфраструктурой и развитой промышленностью. Оккупанты постоянно используют всю материальную и техническую базу захватываемых населенных пунктов и сразу вывозят все в российскую федерацию. Так, сейчас происходит грабеж на государственном уровне Херсона. Россияне вывозят из города станки, комбайны, зерно – все, что можно вывезти для личного пользования или продажи. Тоже самое будет с Запорожьем, если его захватят.

К слову, в оккупированной части Запорожской области оккупанты уже планируют "национализировать" имущество, которое принадлежит украинским бизнесменам. Об этом заявил незаконный член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

"Было бы неразумно исполнять обязательства перед владельцами предприятий, которые финансируют украинских националистов", – заявил он.

Владимир Рогов: "Имущество украинских бизнесменов нужно национализировать". Фото: Facebook
Владимир Рогов: "Имущество украинских бизнесменов нужно национализировать". Фото: Facebook

Ранее самопровозглашенный "губернатор" Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о "национализации" украинского имущества на оккупированных территориях региона. В "собственность государства" коллаборанты переведут земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другого украинского имущества.

Кроме того, Запорожье является стратегически важным с точки зрения военной тактики. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Олег Жданов.

"Захват Запорожья помог бы оккупантам создать большое кольцо окружения наших войск на Донбассе", – говорит он.

Атакует ли Россия Запорожье

По словам эксперта, в Запорожском регионе наблюдается накопление сил противника, а поближе к городу прибыл эшелон модернизированных танков Т-62М.

"Путин, который хочет вернуться к своему первоначальному плану большого охвата украинских войск в Донецкой области, может отдать такой приказ. Россияне могут попытаться атаковать Запорожье, но не сейчас", – говорит Жданов.

Эксперт уверен, что наступление на Запорожье может начаться лишь после захвата Луганской области.

"Сейчас все силы врага сконцентрированы на Донбассе. По опыту Луганской области они прекрасно понимают, что Донецкую область будут еще штурмовать полгода, как минимум", – сказал Жданов.

Олег Жданов: "Россияне могут попытаться атаковать Запорожье, но не сейчас"
Олег Жданов: "Россияне могут попытаться атаковать Запорожье, но не сейчас" / Фото: Укринформ

Сейчас же, по мнению эксперта, у оккупантов не достаточно сил для атаки на Запорожье.

"Для того чтобы перегруппировать войска, нужно иметь личный состав. Резервов у них практически нет. Не думаю, что они способны провести наступательную операцию в ближайшее время", – говорит Жданов.

Якуб Войнаровский так же считает, что "прямо завтра" Россия на Запорожье не нападет.

"Оккупанты стянули войска в районе Васильевки с прицелом на далекую перспективу. Россия надеется на то, что им удастся оккупировать весь Донбасс и после этого, по методу последовательных операций, противник будет развивать наступление в сторону Запорожья. Но исходя из баланса сил на сегодня, едва ли они смогут проводить серьезные действия в направлении Запорожья. Все будет зависеть от того, как будут развиваться боевые действия на востоке Украины", – подытожил эксперт.

Ранее сайт "Сегодня" информировал, что утром 25 мая в Запорожье раздалась серия взрывов. Местные жители сообщили о четырех "прилетах".

Кроме того, мы писали, что 22 мая российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел на Вольнянщине Запорожской области.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как оккупанты запустили ракету по Хортице. Там вспыхнул пожар. Также недавно СБУ предотвратила теракт в центре Запорожья.

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