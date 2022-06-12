Запорізький напрямок прийшов у рух – Арестович

Очікуваний наступ на Запоріжжі було зірвано вдалими контрнаступними діями ЗСУ.
Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".
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"Наші влупили по угрупованню, яке планувало наступ на Запоріжжя, і російські війська змушені були повертатися праворуч і перекидати війська у бік Орєхова", – сказав Арестович.
За його словами, таким чином було зірвано російський наступ на Запоріжжі.
Фортеці та бронековпаки: як Запоріжжя готується до оборони міста
Запоріжжя активно готується до оборони , адже лінія фронту зараз знаходиться за 40-50 км від міста. У цьому йому активно допомагає компанія Метінвест: створює укриття та спеціальні бронековпаки для захисту бійців.
"Запоріжсталь допомагає військовим у будівництві укріплень та фортифікаційних споруд, які допомагають захищати місто. Зараз у нас є певна безпека з погляду артилерійських обстрілів, але залишається небезпека ракетного обстрілу", – розповів генеральний директор заводу Запоріжсталь Олександр Мироненко.
Що відбувається у Запоріжжі
- У Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових із окупованого грузинського регіону Південної Осетії.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Запоріжжя може стати містом, яке російські війська спробують захопити найближчим часом.
- Окупанти вдарили наприкінці травня по місту крилатими ракетами, внаслідок чого загинула жінка, троє людей отримали поранення.
- Також окупанти у середині травня запустили ракету по о. Хортиця , обійшлося без руйнувань інфраструктурних об'єктів