Після вибухів у Чорткові відключили газ

Жителів області також просять прямувати до укриття у разі повторної повітряної тривоги

Вибухи на Тернопільщині: у Чорткові відключили газ. Колаж "Сьогодні"

Через вибуху, у суботу, 11 червня, влада міста припинили постачання газу.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВ Володимир Труш.

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"У місті Чортків місцева влада відключила природний газ на час робіт із наслідками вибуху", – йдеться у його повідомленні .

Жителів області також просять прямувати до укриття у разі повторної повітряної тривоги. Не знімати, не фотографувати та не коментувати у соцмережах наслідки вибухів.

"Закликаю довіряти лише офіційній інформації. Фахівці працюють на місці події. Усі достовірні новини про ситуацію на Чортківщині повідомлятимуть на своїх каналах у соцмережах", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 8 червня російські окупанти в Луганській області здійснили потужний обстріл території ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот". Під час атаки бомбосховищ уцілів, викидів хімічних речовин у навколишнє середовище не відбулося.

Президент Володимир Зеленський раніше пояснив , чому відступ ЗСУ із Сєвєродонецька на більш вигідні позиції зараз не розглядається