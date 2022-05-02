Начальник генштабу РФ уникнув обстрілу в Ізюмі, де загинули 200 окупантів – NYT

Американські ЗМІ з'ясували, навіщо Герасимов приїжджав у Харківську область

Сотні окупантів було знищено після того, як Герасимов залишив штаб-квартиру військ РФ в Ізюмі / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник генерального штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов наприкінці минулого тижня відвідав захоплені території Харківської області, але встиг виїхати до Росії до того, як ЗСУ накрили вогнем штаб-квартиру окупантів в Ізюмі. Герасимов врятувався, однак внаслідок удару української армії загинули сотні окупантів, зокрема один генерал.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела серед українських і американських офіційних осіб.

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Як зазначає видання, Герасимов відвідав небезпечні передові позиції на сході України, де російський наступ загальмував, щоб спробувати переломити ситуацію.

Українська влада дізналася про це, але не змогла вчасно зловити Герасимова, каже джерело видання.

Коли ЗСУ ввечері 30 квітня почали атаку на позицію у школі № 12 в Ізюмі, яку відвідав Герасимов, той вже виїхав до Росії. Проте близько 200 військових, зокрема щонайменше один генерал, загинули, розповів виданню український чиновник на умовах анонімності.

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Двоє анонімних американських чиновників з посиланням на дані розвідки підтвердили, що генерал Герасимов перебував на сході України протягом останніх кількох днів, проте не мали інформації про атаку на російську базу.

"Наше робоче припущення полягає в тому, що він був там, тому що є визнання, що вони ще не вирішили всі свої проблеми", – сказав один із чиновників.

Західні військові аналітики називають присутність Герасимова на передовій надзвичайною подією і пояснюють це зростанням безладу в російських військах. Армія РФ, навіть за різкого скорочення цілей, продовжує відчувати проблеми тилового забезпечення та координації своїх військ, а також стикається з запеклим опором з боку українців.

Чутки про загибель Герасимова

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. За його словами, є ймовірність, що Герасимов загинув.

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Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що наразі немає підтвердження поранення начальника генштабу військ РФ.

Чому Ізюм важливий для РФ

Наступ на Ізюмському напрямку для російського керівництва є одним з найпріоритетніших.

"Битва під Ізюмом може стати вирішальною для Росії у війні з Україною, аналогічною битвам за Сталінград та на Курській дузі під час Другої світової війни", – інформує видання Defense Express.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює важливість Ізюму для росіян тим, що його захоплення допоможе оточити позиції ЗСУ на Луганському напрямі.