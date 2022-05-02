Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Начальник генштабу РФ уникнув обстрілу в Ізюмі, де загинули 200 окупантів – NYT

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 08:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американські ЗМІ з'ясували, навіщо Герасимов приїжджав у Харківську область
Сотні окупантів було знищено після того, як Герасимов залишив штаб-квартиру військ РФ в Ізюмі
Сотні окупантів було знищено після того, як Герасимов залишив штаб-квартиру військ РФ в Ізюмі / Фото: Колаж: Сьогодні

Начальник генерального штабу армії РФ генерал Валерій Герасимов наприкінці минулого тижня відвідав захоплені території Харківської області, але встиг виїхати до Росії до того, як ЗСУ накрили вогнем штаб-квартиру окупантів в Ізюмі. Герасимов врятувався, однак внаслідок удару української армії загинули сотні окупантів, зокрема один генерал.

Про це пише The New York Times з посиланням на джерела серед українських і американських офіційних осіб.

Реклама

Як зазначає видання, Герасимов відвідав небезпечні передові позиції на сході України, де російський наступ загальмував, щоб спробувати переломити ситуацію.

Українська влада дізналася про це, але не змогла вчасно зловити Герасимова, каже джерело видання.

Коли ЗСУ ввечері 30 квітня почали атаку на позицію у школі № 12 в Ізюмі, яку відвідав Герасимов, той вже виїхав до Росії. Проте близько 200 військових, зокрема щонайменше один генерал, загинули, розповів виданню український чиновник на умовах анонімності.

Реклама

Двоє анонімних американських чиновників з посиланням на дані розвідки підтвердили, що генерал Герасимов перебував на сході України протягом останніх кількох днів, проте не мали інформації про атаку на російську базу.

"Наше робоче припущення полягає в тому, що він був там, тому що є визнання, що вони ще не вирішили всі свої проблеми", – сказав один із чиновників.

Західні військові аналітики називають присутність Герасимова на передовій надзвичайною подією і пояснюють це зростанням безладу в російських військах. Армія РФ, навіть за різкого скорочення цілей, продовжує відчувати проблеми тилового забезпечення та координації своїх військ, а також стикається з запеклим опором з боку українців.

Чутки про загибель Герасимова

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в Ізюмі стався сильний вибух у районі штабу окупантів, де був начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. За його словами, є ймовірність, що Герасимов загинув.

Реклама

Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів розповів, що наразі немає підтвердження поранення начальника генштабу військ РФ.

Чому Ізюм важливий для РФ

Наступ на Ізюмському напрямку для російського керівництва є одним з найпріоритетніших.

"Битва під Ізюмом може стати вирішальною для Росії у війні з Україною, аналогічною битвам за Сталінград та на Курській дузі під час Другої світової війни", – інформує видання Defense Express.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює важливість Ізюму для росіян тим, що його захоплення допоможе оточити позиції ЗСУ на Луганському напрямі.

"Ізюм є ключем до оточення наших військ на Луганському напрямку. І тому утримання Ізюму для нас критично важливе, можливо, не самого міста Ізюм, а рубежів біля міста Ізюм", – каже "Сьогодні" експерт.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 500
Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1709
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти