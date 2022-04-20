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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Орєшкін: Генерали незадоволені планами Путіна до Великодня

Павло Заяць Павло Заяць
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20 квітня, 10:01
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Президент РФ жене армію вперед і вимагає від неї швидких перемог
Володимир Путін вимагає від військового командування РФ швидких перемог
Володимир Путін вимагає від військового командування РФ швидких перемог / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін вважає битву за Донбас вирішальною і вимагає від своєї армії перемог уже до Великодня, проте російські генерали незадоволені його планами.

Про це розповів російський політолог Дмитро Орєшкін ведучим телеканалу "Україна 24" Василю Голованову та Катерині Федотенко в ефірі проекту FREEДOM.

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Як зазначив політолог, російському командуванню "жодним чином залучити людей на лінію фронту не вдається". За його словами, на боці Путіна "диванні війська", проте тих, хто реально бажає воювати – "небагато і навряд чи багато буде".

"Ситуація погана, і саме тому путінські генерали, мені здається, не були у великому захваті від завдання, що стоїть перед ними, до Великодня домогтися серйозних просувань або до травня", – зазначив Орєшкін.

На запитання, чи Путін розраховує, що битва за Донбас стане вирішальною, російський експерт відповів:

"Звичайно розраховує. Він просто змушений це робити. Він змушений гнати генералів, бо якщо наступу не буде, то мине якийсь час, Україна набере якогось нового озброєння і рушить звільняти вже захоплені території. Це для нього буде катастрофою".

Як пояснив політолог, Путін жене армію вперед і потребує перемог. Однак генерали дуже добре розуміють, що якщо вони відправлять вперед непідготовлені війська, не маючи 3-4-5-кратної переваги в живій силі і в техніці, то можна і програти, тому що втрати сторони, що наступає, завжди більше, ніж тієї, що обороняється, тим більше, добре підготовленої.

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"Вони б воліли зачекати, але Путін чекати не може", – додав він.

Путін дав команду берегти техніку, а солдатів не шкодувати

Президент Росії Володимир Путін дав військовому командуванню наказ не шкодувати солдатів, але берегти техніку, розповів ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

За інформацією Романенка, Путін провів нараду із керівним складом силових структур.

"Було сказано, що солдатів не шкодувати. Це ще "жуківський підхід", який пройшов радянські часи і є у збройних силах РФ зараз. А щодо техніки – бути дуже обережними, зберігати, бо відновити фактично під час війни неможливо", – повідомив він.

Станом на ранок 20 квітня російські окупанти продовжують наступальні дії на сході України з метою захоплення Донецької та Луганської областей. Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

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