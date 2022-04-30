Битва за Ізюм може стати вирішальною і дозволить ЗСУ перейти у контратаку

Сили російської армії закінчуються, тоді як Україна отримує все більше важкого озброєння

Для України критично важливо утримати Ізюм. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти готуються до масштабного наступу на сході України для взяття під контроль території Донецької та Луганської областей, а також організації сухопутного коридору із тимчасово окупованим Кримом. До лінії фронту ворог стягує дедалі більше військ, а командувати операцією прибув особисто начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи стане битва вирішальною, та що допоможе українським військовим не лише відбити атаку супротивника, а й перейти у контрнаступ, та повністю розгромити загарбників.

Підготовка до масштабного наступу

Протягом поточного тижня російські війська продовжували робити спроби наступу по всій лінії фронту, особливу увагу приділяючи сходу, проте особливого успіху не досягли. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські військові успішно відбивають атаки і навіть іноді контратакують загарбників. Проте варто зазначити, що і ворог поки що надто активно не нападає, а переважно обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

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"Таким чином противник намагається завадити перегрупуванню наших військ", – пояснили у Генштабі ЗСУ.

У відомстві також зазначили, що Росія стягнула досить потужне угруповання військ для наступу на Ізюмському напрямі. Тут розміщені підрозділи зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного ВО, 35-ї армії та 68-го армійського корпусу Східного ВО, частини десантних військ зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії.

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"На цьому напрямку зусилля супротивника зараз зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій українських підрозділів та їх ураженні вогнем артилерії", – повідомили у Генштабі.

Військові також додали, що противник намагався обійти українські позиції на сході та вийти на півдні до кордонів Херсонської області, але був зупинений силами ЗСУ.

Чому Ізюм важливий

Як зазначає видання Defense Express, наступ на Ізюмському напрямку для російського керівництва є одним з найпріоритетніших.

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"Битва під Ізюмом може стати вирішальною для Росії у війні з Україною, аналогічною битвам за "Сталінград" та на "Курській дузі" під час Другої світової війни", – інформує видання.

Військовий експерт Олег Жданов пояснює важливість Ізюму для росіян тим, що його захоплення допоможе оточити позиції ЗСУ на Луганському напрямі.

"Ізюм є ключем до оточення наших військ на Луганському напрямку. І тому утримання Ізюму для нас критично важливе, можливо, не самого міста Ізюм, а рубежів біля міста Ізюм", – каже "Сьогодні" експерт.

Ізюмською битвою керуватиме начальник Генштабу РФ

У зв'язку з цим у Кремлі зрозуміли, що нещодавно призначений новий командувач російської армії в Україні генерал Олександр Дворніков не впорається з цим завданням і вирішили відправити керувати Ізюмською битвою особисто начальника Генерального штабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова. Він нібито вже прибув до пункту управління ЗС РФ, розташованого у районі міста Ізюм.

За словами Жданова, саме Герасимов є реальним керівником усієї так званої "спецоперації" в Україні, а не міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Шойгу ніколи не командував армією. Він не має авторитету серед військових. Він значиться на посаді, оскільки є другом Путіна. Це єдиний критерій, яким його призначили. Саме генерал Герасимов розробляє та планує цю "спецоперацію", – сказав Жданов.

Чому взяти Ізюм буде складно

Чи зможе начальник російського Генштабу виконати покладену на нього місію – велике питання з огляду на те, що, за даними аналітиків, армія РФ вже витратила понад 2\3 запаси високоточних ракет, а нещодавно привезені до Бєлгорода два додаткові дивізіони ОТРК "Іскандер" є залишками останніх резервів РФ. Про те, що ракети в Росії закінчуються, свідчить і той факт, що окупанти вже змушені застосовувати протикорабельні Х-35 для обстрілів Миколаєва, або ОТРК "Точка-У" для ударів по Дніпропетровській області.

Не краще ситуація виглядає і з наявністю солдатів. Як розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович, під Ізюмом росіяни зібрали "збірну солянку" з гвардійців, десантників, пожежників та залізничників, яких неможливо нормально пустити в атаку.

"Частина загарбників – уже місяць у боях. Частина – бойовики з тимчасово окупованого Донбасу. Також там є окупанти, які лише прибули з Росії. Вони вже тричі переносили термін початку. І переноситимуть ще більше. Тому що це стадо неможливо причесати, налагодити взаємодію та кинути в атаку", – підкреслив Арестович.

Він також зазначив, що Росія відправила на схід України останні свої війська.

"В Україну відправили 5-ту армію з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше у Росії немає, все", – сказав Арестович.

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Таким чином, битва за схід України справді може стати вирішальною у війні. Однак, враховуючи, що у російської армії спостерігається дефіцит зброї та живої сили, існує велика ймовірність програшу РФ у такій важливій для неї битві.

Чи зможуть ЗСУ розбити окупантів

Значну роль у можливій перемозі України може відіграти Закон про ленд-ліз, підписаний у США, завдяки якому вже найближчим часом ЗСУ отримають величезну кількість суперсучасної західної зброї.

"Якщо діятиме програма ленд-лізу, вона не обмежуватиметься країнами-членами НАТО. Вона поширюватиметься на всі країни світу, де є також радянські зразки озброєння. Ми можемо отримати танки Т-90, Т-80 та БМП-3. Це сама сучасна російська техніка. І вона може бути поставлена нам через ленд-ліз", – каже Олег Жданов.

Експерт додав, що тепер Україна також зможе отримати найсучасніші зразки західних далекобійних знарядь, зенітних установок, систем протиповітряної оборони, танків, бронетранспортерів та бойових літаків.

До речі, вже зараз Україна отримує британські гаубиці М777 калібру 155 міліметрів, американські дрони-камікадзе Switchblade та Phoenix Ghost, самохідні установки "Гепард" та "Цезар", переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak, вертольоти Мі-17 Stinger і багато іншого. Завдяки ленд-лізу важкого озброєння в українських військових станете ще більше.

"Нова, сучасна зброя – це основа нашої перемоги над ворогом. Вона здатне змінити хід війни та надати ЗСУ перевагу на полі бою", – каже нам Жданов.

У такому разі можна припустити, що українські бійці не лише зупинять ворога на сході, а й підуть в активну контратаку та повністю розгромлять російських загарбників.

Олег Жданов: "Сучасна зброя допоможе Україні змінити хід війни" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент Росії Володимир Путін не відреагував на звіти Генштабу, які рекомендували відмовитись від другої хвилі наступу в Україні. Тепер РФ зіткнулася з проблемою, що сил вистачить на 7-10 днів наступу.

Також ми писали, що, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, Україна прожене Росію зі своєї території будь-яким способом – дипломатичним чи військовим, після чого отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.