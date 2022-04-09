РФ змінила командування своїх військ в Україні – на "сирійця"

Армію РФ в Україні очолить генерал-полковник з великим досвідом війни в Сирії – Олександр Дворніков, який має прізвисько "сирієць".
Про це повідомляє ВВС.
"Між різними підрозділами була дуже погана координація. Російські війська діяли дуже невміло", – таку причину назвало джерело.
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Двірників найбільше відомий у армійських колах своєю матір'ю.
Зазначимо, що військам РФ поставлено завдання "добитися певного успіху до 9 травня".
Росія терміново готує заміну вбитим офіцерам
Втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити офіцери вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв'язку в Санкт-Петербурзі терміново готують офіцерів до заміщення посад у бойових військових частинах.