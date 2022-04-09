РФ сменила командование своих войск в Украине – на "сирийца"

Войскам РФ поставлена задача "добиться определенного успеха до 9 мая"

Кремль сменил командование / Фото: Коллаж: Сегодня

Армию РФ в Украине возглавит генерал-полковник с большим опытом войны в Сирии – Александр Дворников, у которого есть прозвище "сириец".

Об этом сообщает BBC.

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"Между разными подразделениями была очень плохая координация. Российские войска действовали очень неумело", – такую причину назвал источник.

Дворников более всего известен в армейских кругах своей матершиной.

Армию РФ возглавит Александр Дворников

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Отметим, что войскам РФ поставлена задача "добиться определенного успеха до 9 мая".

Россия срочно готовит замену убитым офицерам

Потери офицерского состава российское военное руководство пытается пополнить офицерами высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге срочно готовят офицеров к замещению должностей в боевых военных частях.

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