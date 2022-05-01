Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)

Бійці Національної гвардії України в запеклих боях здобули нові трофеї для українського війська, захопивши військову техніку окупантів.
Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії України у Facebook.
"Машина-тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" та КамАЗ, а також броньований автомобіль "Торнадо" – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави", – йдеться в повідомленні.
Фахівці технічної частини Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.
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Озвучено втрати армії РФ
У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого до 1 травня:
- особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1026 (+18)
- бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26)
- артилерійських систем – 451 (+15) од.
- РСЗВ – 151 (+0) од.
- засобів ППО – 80 (+3) од.
- літаків – 192 (+2)
- гелікоптерів – 155
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20)
- кораблів/катерів – 8
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13)
- спеціальної техніки – 32 од.
- крилатих ракет – 84.