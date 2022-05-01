Нацгвардія показала нові трофеї, захоплені в окупантів (фото)

Ворожу техніку відремонтували й обладнали необхідним озброєнням

Нацгвардія захопила військову техніку окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці Національної гвардії України в запеклих боях здобули нові трофеї для українського війська, захопивши військову техніку окупантів.

Про це повідомляють на сторінці Нацгвардії України у Facebook.

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"Машина-тягач легкого бронювання, автомобілі "Урал" та КамАЗ, а також броньований автомобіль "Торнадо" – цю техніку тепер використовують українські гвардійці для оборони східних кордонів нашої держави", – йдеться в повідомленні.

Фахівці технічної частини Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії не лише відремонтували та реставрували машини, а й обладнали необхідним озброєнням.

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