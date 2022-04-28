"Блискавичний удар": Арестович пояснив, що означає нова погроза Путіна

Радник голови ОПУ заявив, що на Заході сміються зі слів президента РФ

Олексій Арестович прокоментував погрозу Володимира Путіна завдати "блискавичного удару" / Фото: Колаж: Сьогодні

Погроза президента Росії Володимира Путіна завдати "блискавичного удару" по країнах, що втрутяться у війну в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію. На Заході слова президента РФ не сприймають серйозно.

Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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За словами Арестовича, у Кремлі "погрожують "Кинжалом" гіперзвуковим або якимись крилатими ракетами".

"Який там "блискавичний удар"? Якби було ядерна, він би сказав "нищівний удар" або "масштабний удар". "Блискавичний" – це він натякає на щось дуже швидке. Що найшвидше? Гіперзвукова ракета типу "Кинжал", – пояснив радник голови ОПУ.

На запитання, чи слід розглядати слова Путіна як словесну гру, Арестович відповів:

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"Ясна річ. Ця заява для внутрішньої аудиторії – "ми тут напоготові, не сц*ть, шановні громадяни Росії, ми всіх переможемо, Захід зараз знепритомніє і потоне". Захід над ними ірже вже, і не тільки Захід".

Путін виступив із погрозами Заходу

Президент Росії Володимир Путін 27 квітня пригрозив завдати "блискавичних ударів" по країнах, які намагатимуться втручатися у війну РФ проти України.

"Якщо хтось захоче втрутитися в ситуацію в Україні зі сторони і створюватиме загрозу стратегічного характеру – удари будуть блискавичними", – наголосив президент РФ.

Путін заявив, що Кремль має для цього "всі інструменти, якими зараз не може похвалитися ніхто". Він додав, що "всі рішення щодо цього прийнято".

Загроза ядерного удару