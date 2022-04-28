"Молниеносный удар": Арестович объяснил, что означает новая угроза Путина

Советник главы ОПУ заявил, что на Западе смеются над словами президента РФ

Алексей Арестович прокомментировал угрозу Владимира Путина нанести "молниеносный удар" / Фото: Коллаж: Сегодня

Угроза президента России Владимира Путина нанести "молниеносный удар" по странам, которые вмешаются в войну в Украине, рассчитана на внутреннюю аудиторию. На Западе слова президента РФ не воспринимают всерьез.

Такое мнение высказал внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Youtube-каналу "Фейгин Live".

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По словам Арестовича, в Кремле "грозят "Кинжалом" гиперзвуковым либо какими-то крылатыми ракетами".

"Какой там "молниеносный удар"? Если бы было ядерное, он бы сказал "уничтожающий удар" либо "масштабный удар". "Молниеносный" – это он намекает на что-то очень быстрое. Что самое быстрое? Гиперзвуковая ракета типа "Кинжал", – объяснил советник главы ОПУ.

На вопрос, следует ли рассматривать слова Путина как словесную игру, Арестович ответил:

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"Ясное дело. Это заявление для внутренней аудитории – "мы тут начеку, не сс*те, уважаемые граждане России, мы всех победим, Запад сейчас упадет в обморок и утонет". Запад над ними ржет уже, и не только Запад".

Путин выступил с угрозами Западу

Президент России Владимир Путин 27 апреля пригрозил наносить "молниеносные удары" по странам, которые попытаются вмешиваться в войну РФ против Украины.

"Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера – удары будут молниеносными", – подчеркнул президент РФ.

Путин заявил, что у Кремля есть для этого "все инструменты, которыми сейчас не может похвастаться никто". Он добавил, что "все решения на этот счет приняты".

Угроза ядерного удара