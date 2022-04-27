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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Путину предложили захватить Молдову. Анализ ситуации на фронте

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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27 апреля, 17:30
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Журналист рассказал о плане РФ с тремя областями Украины
Алексей Бурлаков рассказал, чего хотят добиться россияне до 9 мая
Алексей Бурлаков рассказал, чего хотят добиться россияне до 9 мая / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналист Алексей Бурлаков рассказал о возможных сценариях, по которым враг планирует дальше вести наступление. Об этом он рассказал телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" для Youtube-канала "Украина 24".

По данным Бурлакова, россияне торгуются со своим диктатором за то, какую "победу" предъявить собственному народу до 9 мая. Добиться поставленных военных целей у них не получается, так что возник вариант Молдовы.

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"Были предложения для Путина до 9 мая захватить небольшую часть Украины, но вместе с Молдовой. Такие торги начинаются, мол, а давайте мы немного меньше захватим, но вместе с Молдовой – там проще", — сказал он.

Как именно такой сценарий может разворачиваться – журналист не представляет, ведь Россия на самом деле слабее, чем пытается сделать вид. Ее тактика до сих пор – ложь и попытка обмануть всех вокруг.

"Для меня это остается загадкой, потому что у России не хватает сил для наступления. Поэтому ее действия совершенно непонятны. Это могут быть показательные действия, в Сети много видео о подтягивании каких-то странных резервов. Впрочем, если действительно есть угроза наступления на Запорожье и Кривой Рог, значит одно — нас пытаются запутать", — сказал он.

Выходя из Крыма и пытаясь захватить Запорожье, оккупанты имеют два пути развития событий.

"Или они идут на восток и пытаются закрыть большое кольцо с тремя областями, заходя из Харькова и Запорожья. Но это чуть ли не полстраны, и неизвестно, как держать это кольцо. Также они могут свернуть на запад и идти в Приднестровье. Еще одна нелепая идея, но похожа на то, что они ее все-таки испытают: Запорожье, Кривой Рог и дальше на Запад к границе с Молдовой", — рассказал журналист.

Бурлаков напомнил, что на днях в Молдове произошел теракт, там прогремели взрывы. Они произошли в так называемом Министерстве госбезопасности Приднестровья. Молдавские медиа сообщили, что местные власти якобы были готовы к взрывам в этом районе, потому что там якобы шла проверка бомбоубежищ и укреплений. Но Бурлаков объяснил, для чего это было сделано.

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"Это может потребоваться для признания или втягивания региона в войну с Украиной. Это не большой мобилизационный ресурс, но это сила, которая заходит с другой стороны", — пояснил Бурлаков.

Журналист выразил солидарность с мнением западных экспертов, что у России, несмотря на все ее маневры, нет сил для захвата Запорожья или Одессы. В то же время в Кривом Роге нашли склад с китайским стрелковым оружием. По мнению журналиста, это подтверждает намерение оккупантов идти на Кривой Рог и Запорожье.

"По Одессе вчера запустили несколько ракет из комплекса "Бастион", одна не долетела, другую сбили. Это слишком слабо, как для попытки взять город. Похоже, что они хотят показать, что планируют его взять", — сказал он.

Бурлаков добавил, что оккупанты не могут или боятся подойти к Одессе с юга, пытаясь выяснить положение кораблей береговой охраны, чтобы сработать по ним.

"Потом они, по всей видимости, планируют заходить десантными кораблями. Это долго, дорого и требует много времени и ресурса. Итак, юг, скорее всего, это показательная история. Но если она выгорит и удастся дойти до Приднестровья, то и будет конец российской армии в Украине. Ведь удержать такую "цепочку" не удастся", — сказал журналист.

По мнению эксперта, захватить Молдову будет гораздо проще, к чему, возможно, стремится оккупант, чтобы "захватить хоть что-нибудь".

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