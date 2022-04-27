Путіну запропонували захопити Молдову. Аналіз ситуації на фронті

Журналіст розповів про план РФ з трьома областями України

Олексій Бурлаков розповів, чого хочуть досягти росіяни до 9 травня / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналіст Олексій Бурлаков розповів про можливі сценарії, за якими ворог планує далі вести наступ. Про це він розказав телеведучому Василю Пехньо в ефірі проєкту "Україна разом" для Youtube-каналу "Україна 24".

За даними Бурлакова, росіяни торгуються зі своїм диктатором за те, яку саме "перемогу" пред’явити власному народу до 9 травня. Досягти поставлених військових цілей у них не виходить, тож виник варіант Молдови.

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"Були пропозиції для Путіна до 9 травня захопити невеличку частину Україну, але разом з Молдовою. Такі собі торги починаються, мовляв, а давайте ми трошки менше захопимо, але разом з Молдовою – там простіше", — сказав він.

Як саме такий сценарій може розгортатися – журналіст не уявляє, адже Росія насправді слабша, ніж намагається зробити вигляд. Її тактика досі – брехня і намагання надурити всіх навколо.

"Для мене це лишається загадкою, оскільки у Росії не вистачає сил для наступу. Саме тому її дії абсолютно незрозумілі. Це можуть бути показові дії, в Мережі багато відео про підтягування якихось дивних резервів. Втім, якщо дійсно є загроза наступу на Запоріжжя і Кривий Ріг, це означає одне – нас намагаються заплутати", — сказав він.

Виходячи з Криму і намагаючись захопити Запоріжжя, окупанти мають два шляхи розвитку подій.

"Або вони йдуть на схід і намагаються закрити велике кільце із трьома областями, заходячи з-під Харкова та Запоріжжя. Але це ледь не пів країни, і невідомо, як тримати це кільце. Також вони можуть повернути на Захід і йти до Придністров’я. Ще одна безглузда ідея, але скидається на те, що вони її таки випробують: Запоріжжя, Кривий Ріг і далі на захід до кордону з Молдовою", — розповів журналіст.

Бурлаков нагадав, що днями в Молдові стався теракт, там прогриміли вибухи. Вони сталися в так званому Міністерстві держбезпеки Придністров’я. Молдавські медіа повідомили, що місцева влада нібито була готова до вибухів у цьому районі, бо там буцімто йшла перевірка бомбосховищ і укріплень. Та Бурлаков пояснив, для чого це направду було зроблено.

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"Це може бути потрібно для визнання чи втягування регіону у війну з Україною. Це не є великим мобілізаційним ресурсом, але це сила, яка заходить з іншого боку", — пояснив Бурлаков.

Журналіст висловив солідарність з думкою західних експертів, що у Росії, попри всі її маневри, немає сил для захоплення Запоріжжя чи Одеси. Водночас у Кривому Розі знайшли склад з китайською стрілецькою зброєю. На думку журналіста, це підтверджує намір окупантів йти на Кривий Ріг і Запоріжжя.

"Щодо Одеси, вчора запустили кілька ракет з комплексу "Бастіон", одна не долетіла, іншу збили. Це надто слабко, як для намагання взяти місто. Скидається на те, що вони хочуть показати, що планують його взяти", — сказав він.

Бурлаков додав, що окупанти не можуть або бояться підійти до Одеси з півдня, намагаючись з’ясувати положення кораблів берегової охорони, щоб спрацювати по них.

"Потім вони, вочевидь, планують заходити десантними кораблями. Це довго, дорого і потребує багато часу і ресурсу. Отже, південь, скоріше за все, це показова історія. Але якщо вона вигорить і вдасться дійти до Придністров’я, то це й буде кінець російської армії в Україні. Адже втримати такий "ланцюжок" не вдасться", — сказав журналіст.

На думку експерта, захопити Молдову буде набагато простіше, чого, можливо, прагне окупант, аби "захопити хоч щось".

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