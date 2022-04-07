Спецназ ЗСУ показав цінні трофеї, захоплені в окупантів (фото)

Український спецназ захопив ворожі комплекси протиповітряної оборони "Бук".
Про це повідомило у Facebook Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Полювання триває! Кілька одиниць техніки ворожої ППО захопила група ССО України під час проведення спеціальних дій. Зокрема мова йде про БПУ комплексу БУК М1, ЗРК БУК М2. Зазначимо, що захоплена ворожа техніка є придатною для використання. ССО продовжують полювання за особливими та цінними трофеями", – йдеться в повідомленні.
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У Генштабі ЗСУ озвучили втрати Росії
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 18 900 осіб;
- танків ‒ 698;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 332;
- РСЗВ – 108;
- засобів ППО – 55;
- літаків – 150;
- гелікоптерів – 135;
- автомобільної техніки – 1358;
- кораблі/катери – 7;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.