Нацгвардия показала новые трофеи, захваченные у оккупантов (фото)

Вражескую технику отремонтировали и оборудовали необходимым вооружением

Нацгвардия захватила военную технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы Национальной гвардии Украины в результате упорных боев получили новые трофеи для украинской армии, захватив военную технику оккупантов.

Об этом сообщается на странице Нацгвардии Украины в Facebook.

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"Машина тягач легкого бронирования, автомобили Урал и КамАЗ, а также бронированный автомобиль "Торнадо" – эту технику теперь используют украинские гвардейцы для обороны восточных границ нашего государства", – говорится в сообщении.

Специалисты технической части Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии не только отремонтировали и реставрировали машины, но и оборудовали необходимым вооружением.

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