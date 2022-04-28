"Просто губят людей": пленный из ОРДЛО рассказал, как оккупанты гонят их на убой

По словам пленного, жители ОРДЛО хотят вернуться домой, но "начальство не позволяет"

Пленный рассказал, что его батальон несет большие потери / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области защитники Рубежного взяли в плен мобилизованного из ОРДЛО. Житель оккупированных территорий рассказал, что командование гонит их в атаку, несмотря на огромные потери. По его словам, мобилизованные не хотят воевать.

Видео допроса пленного опубликовано на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

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"В Рубежном мы воюем около 10 суток, именно наше подразделение... Настрой у нас ужасный, потому что люди не хотят уже служить, хотят вернуться домой. Начальство нам этого не позволяет. Оно не дает нам возможности домой даже позвонить. Питание отвратительное, в погребах живем, условий никаких нет. Одежда – никакого обеспечения нет, что успел купить, что семья передала из дома, то и носишь. Даже трусов и носков нет. Обувь у всех гражданская", – сказал он.

Житель ОРДЛО рассказал, что его батальон несет большие потери – из "265 плюс-минус 10 человек" осталось до 100 человек вместе с резервистами.

Пленный сообщил, что в Рубежном воюют также кадыровцы, однако храбрыми их назвать нельзя:

"Храбрые, но ненадолго. Если зажимают их, "двухсотят", "трехсотят" – они тут же уходят. Либо заходят с нами, больше двух суток находятся, им дается команда уйти назад и находиться сзади нас".

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"Хочу обратиться к нашему вышестоящему командованию, которое призывает таких же парней, как и я, в возрастной категории до 30 лет. Оставьте людей в покое, в тишине. Вы просто людей губите. Это не ваша война", – добавил он.

Боец Нацгвардии рассказал об обороне Рубежного

Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины с позывным "Шкипер" дал "видеоинтервью из ада", в котором рассказал об обороне Рубежного от оккупантов.

"Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается, все его атаки захлебываются их "двухсотыми" и "трехсотыми". Наша арта работает, наша пехота работает – все как должно. У противника нет никаких шансов на любой успех, я считаю", – подчеркнул боец бригады быстрого реагирования.

"Шкипер" сообщил, что Рубежное выглядит сейчас разрушенным на 60-70%: