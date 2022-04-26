"Интервью из ада": боец Нацгвардии рассказал об обороне Рубежного (видео)

Воин бригады быстрого реагирования опроверг российские фейки о захвате города

Воин бригады быстрого реагирования "Шкипер" рассказал об ожесточенных боях в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Рубежное на Луганщине больше месяца идут тяжелые бои с оккупантами. За этот период российские пропагандисты не раз заявляли о победе и полной "зачистке" города, однако защитники Рубежного продолжают давать отпор.

Воин бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины с позывным "Шкипер" дал "видеоинтервью из ада", в котором рассказал об обороне города от оккупантов.

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По его словам, ситуация в Рубежном "сложная, но контролируемая силами нашей бригады и передовыми подразделениями".

"Противник пытается продвинуться вглубь Рубежного, но у него ничего не получается, все его атаки захлебываются их "двухсотыми" и "трехсотыми". Наша арта работает, наша пехота работает – все как должно быть. У противника нет никаких шансов на любой успех , я считаю", – подчеркнул боец бригады быстрого реагирования.

"Шкипер" сообщил, что Рубежное выглядит сейчас разрушенным на 60-70%:

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"Здесь можно снимать фильмы о конце света. Враг стреляет по всей инфраструктуре, независимо от того, находятся там наши силы или гражданские лица – неважно. Им важно нанести как можно больше разрушений. Я не знаю, наверное они от этого получают какое-то удовольствие".

Боец рассказал, что является оператором "Джавелина":

"Могу сказать, что это очень эффективное оружие против танков противника. Горит очень хорошо, не оставляет им никаких шансов. В один прекрасный момент у нас появились "Джавелины", противник об этом не знал. Я пришел на позицию к ребятам, они мне рассказали, что в минувший день их кошмарил танк, показали откуда. Я взял "Джавелин". Случилось так, что когда я на него нацелился, танк начинал маневр и заезжал за здание. В этот момент я совершил пуск ракеты. Это было очень круто, такой взрыв эмоций. Столько нам проблем создавали эти танки, а тут мне сказали, что я попал".

"Шкипер" также прокомментировал фейки врага по поводу захвата Рубежного: