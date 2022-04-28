"Просто гроблять людей": полонений із ОРДЛО розповів, як окупанти женуть їх на забій

За словами полоненого, жителі ОРДЛО хочуть повернутись додому, але "начальство не дозволяє"

Полонений розповів, що його батальйон зазнає великих втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

На Луганщині захисники Рубіжного взяли в полон мобілізованого з ОРДЛО. Житель окупованих територій розповів, що командування жене їх в атаку, незважаючи на величезні втрати. З його слів, мобілізовані не хочуть воювати.

Відео допиту полоненого опубліковане на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

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"У Рубіжному ми воюємо близько 10 діб, саме наш підрозділ... Настрій у нас жахливий, тому що люди не хочуть уже служити, хочуть повернутися додому. Начальство нам цього не дозволяє. Воно не дає нам можливості додому навіть зателефонувати. Харчування огидне, у льохах живемо, умов жодних немає. Одяг – жодного забезпечення немає, що встиг купити, що сім'я передала з дому, те й носиш. Навіть трусів та шкарпеток немає. Взуття у всіх цивільне", – сказав він.

Житель ОРДЛО розповів, що його батальйон зазнає великих втрат – із "265 плюс-мінус 10 людей" залишилося до 100 осіб разом із резервістами.

Полонений повідомив, що у Рубіжному воюють також кадировці, проте хоробрими їх назвати не можна:

"Хоробрі, але ненадовго. Якщо затискають їх, "двохсотять", "трьохсотять" – вони тут же йдуть. Або заходять з нами, більше двох діб знаходяться, їм дається команда відійти назад і знаходитися позаду нас".

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"Хочу звернутися до нашого вищого командування, яке призиває таких самих хлопців, як і я, у віковій категорії до 30 років. Дайте людям спокій, тишу. Ви просто людей гробите. Це не ваша війна", – додав він.

Боєць Нацгвардії розповів про оборону Рубіжного

Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії України з позивним "Шкіпер" дав "відеоінтерв'ю з пекла", в якому розповів про оборону Рубіжного від окупантів.

"Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але у нього нічого не виходить, всі його атаки захлинаються їхніми "двохсотими" і "трьохсотими". Наша арта працює, наша піхота працює – все як має бути. У противника немає жодних шансів на будь-який успіх, я вважаю", – підкреслив боєць бригади швидкого реагування.

"Шкіпер" повідомив, що Рубіжне виглядає зараз зруйнованим на 60-70%: