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"Інтерв'ю з пекла": боєць Нацгвардії розповів про оборону Рубіжного (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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26 квітня, 21:57
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Воїн бригади швидкого реагування спростував російські фейки про захоплення міста
Воїн бригади швидкого реагування "Шкіпер" розповів про запеклі бої на Луганщині
Воїн бригади швидкого реагування "Шкіпер" розповів про запеклі бої на Луганщині / Фото: Колаж: Сьогодні

У місті Рубіжне на Луганщині понад місяць йдуть важкі бої з окупантами. За цей період російські пропагандисти не раз заявляли про перемогу і повну "зачистку" міста, однак захисники Рубіжного проодовжують чинити опір.

Воїн бригади швидкого реагування Нацгвардії України з позивним "Шкіпер" дав "відеоінтерв'ю з пекла", в якому розповів про оборону міста від окупантів.

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За його словами, ситуація в Рубіжному наразі "складна, але контрольована силами нашої бригади та передовими підрозділами".

"Противник намагається просунутися вглиб Рубіжного, але в нього нічого не виходить, всі його атаки захлинаються їхніми "двохсотими" і "трьохсотими". Наша арта працює, наша піхота працює – все як має бути. У противника немає жодних шансів на будь-який успіх, я вважаю", – підкреслив боєць бригади швидкого реагування.

"Шкіпер" повідомив, що Рубіжне виглядає зараз зруйнованим на 60-70%:

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"Тут можна знімати фільми про кінець світу. Ворог стріляє по всій інфраструктурі, незалежно від того, знаходяться там наші сили чи цивільні особи – неважливо. Їм важливо нанести якомога більше руйнувань. Я не знаю, напевно вони від цього отримують якесь задоволення".

Боєць розповів, що є оператором "Джавеліна":

"Можу сказати, що це дуже ефективна зброя проти танків противника. Горить дуже гарно, не залишає їм ніяких шансів. В один прекрасний момент у нас з'явились "Джавеліни", противник про це не знав. Я прийшов на позицію до хлопців, вони мені розповіли, що минулого дня їх кошмарив танк, показали звідки. Я взяв "Джавелін". Сталось так, що коли я на нього навів, танк починав маневр і заїжджав за будівлю. В момент цього я здійснив пуск ракети. Це було дуже круто, такий вибух емоцій. Стільки нам проблем створювали ці танки, а тут мені сказали, що я влучив".

"Шкіпер" також прокоментував фейки ворога щодо захоплення Рубіжного:

"Це якась інформаційна атака, видавання бажаного за дійсне. Йому б дуже хотілося показати хоч якісь результати, що вони кудись просунулись, щось взяли, тому що їхні люди гинуть щодня. Техніка їхня горить, а результатів немає ніяких. Тому нічого не залишається крім того, як нагло брехати і розповідати про якісь успіхи. Для штурму в них сил вистачає, але в них не вистачає напевно навичок, мотивації, не вистачає напевно здорового глузду. Не знаю, за що вони йдуть у бій, за що вони помирають. Нам є за що помирати, а їм – не знаю".

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Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
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