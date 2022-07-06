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На війні в Україні загинула бразильська модель, яка воювала проти ІДІЛ — ЗМІ

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 липня, 03:40
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Жінки не стало разом з іще один добровольцем
Таліта До Валле пішла добровільно захищати Україну від російських окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
Таліта До Валле пішла добровільно захищати Україну від російських окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Бразильська модель Таліта До Валле загинула на війні в Україні. Вона брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і воювала проти ІДІЛ в Іраку.

Про це повідомляє BBC.

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Деталі

Внаслідок ракетного удару в Харкові загинули двоє добровольців з Бразилії. Серед них — 39-річна модель Таліта До Валле. Вона загинула під час російського удару по Харкову 30 червня лише через три тижні після того, як приєдналася до боротьби проти військ РФ. За інформацією бразильських ЗМІ, До Валле працювала у структурах, які забезпечують українську армію.

Таліта До Валле/Фото: Newsflash

За інформацією видання Daily Mail, Таліта До Валле брала участь у гуманітарних місіях по всьому світу і воювала проти ІДІЛ в Іраку. Перед військовою кар'єрою вона вивчала право, працювала моделлю та актрисою, а також брала участь у порятунку тварин разом із неурядовими організаціями. Жінка також відповідала за забезпечення прикриття від наступаючих російських військ. Брат загиблої розповів, що вона була в Україні лише три тижні, і працювала не тільки рятувальником, але й стрілком. Інші бійці кажуть, що вона була єдиною людиною, яка залишилася живою після попереднього ракетного удару. У виданні зазначають, що До Валле пройшла снайперську підготовку, коли приєдналася до Пешмерга — Збройних сил Курдистану.

Другий загиблий на війні громадянин Бразилії — колишній військовослужбовець Дуглас Буріго. За даними газети Folha de Sao Paulo, чоловік загинув одночасно з До Валле, намагаючись її врятувати.

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Як пише O Globo, Валле та Буріго ховалися під час удару в бункері. Однак усередині почалася пожежа, і жінка задихнулася від диму. Буріго намагався її врятувати, і теж загинув.

Загалом в Україні, за даними ЗМІ, загинули троє бразильців. Третім був Андре Хак Бахі, який загинув на початку червня. Він брав участь у бойових діях.

В Україні загинув британський доброволець, ще один зник безвісти

У ході війни в Україні загинув британський доброволець Скотт Сіблі, який боровся проти російських окупантів. Ще один британець зник безвісти. Як повідомляє SkyNews, 36-річний ветеран британської армії Сіблі став першим громадянином Великої Британії, який загинув на цій війні.

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Невідомо, коли саме його було вбито, але ймовірно, що це сталося кілька днів тому на півдні чи сході України.

Sky News не називає ім'я зниклого добровольця. Сім'ї обох британських громадян поінформовані щодо ситуації.

"Ми можемо підтвердити, що громадянина Великої Британії було вбито в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю", – прокоментував ситуацію представник британського МЗС.

Щодо другого британця, представник МЗС сказав:

"Нам відомо про громадянина Великої Британії, який зник безвісти в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію".

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти вдарили ракетами по Хмельницькій області. Також ми писали, що ЗСУ відбили штурм окупантів на Харківщині.

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