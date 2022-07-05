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В Україні загинув ще один французький доброволець – що про нього відомо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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5 липня, 14:03
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Чоловіка було поранено у Харківській області на початку червня під час обстрілу російською артилерією
В Україні гинуть добровольці з Франції. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні гинуть добровольці з Франції. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні загинувще один громадянин Франції, котрий добровільно воював на боці нашої країни проти російських окупантів. Він помер 25 червня. Його поранили під час обстрілу на Харківщині.

Про це повідомляє RTL.

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Подробиці

Як стало відомо, 25 червня від отриманих поранень помер 20-річний Адрієн Д. Його було поранена на Харківщині на початку червня під час обстрілу російською артилерією.

Адрієн Д. був у комі та перебував на лікуванні у польовому шпиталі в Харківській області. Він був у складі міжнародного легіону, який воює в Україні разом з українськими військовими проти РФ.

Адрієн Д. – другий французький боєць, який загинув на фронті в Україні. До цього 1 червня загинув Вільфрід Блеріо, його поховали 30 червня.

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В Україні загинув британський доброволець, ще один зник безвісти

У ході війни в Україні загинув британський доброволець Скотт Сіблі, який боровся проти російських окупантів. Ще один британець зник безвісти. Як повідомляє SkyNews, 36-річний ветеран британської армії Сіблі став першим громадянином Великої Британії, який загинув на цій війні.

Невідомо, коли саме його було вбито, але ймовірно, що це сталося кілька днів тому на півдні чи сході України.

Sky News не називає ім'я зниклого добровольця. Сім'ї обох британських громадян поінформовані щодо ситуації.

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"Ми можемо підтвердити, що громадянина Великої Британії було вбито в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю", – прокоментував ситуацію представник британського МЗС.

Щодо другого британця, представник МЗС сказав:

"Нам відомо про громадянина Великої Британії, який зник безвісти в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію".

Раніше ми розповідали, що британський доброволець Ейден Аслін, який воює в Україні, був захоплений у полон російськими військами в Маріуполі, який був у облозі.

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