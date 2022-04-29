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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

В Україні загинув британський доброволець, ще один зник безвісти

Павло Заяць Павло Заяць
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29 квітня, 01:12
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У МЗС Великобританії прокоментували інцидент
Скотт Сіблі став першим громадянином Великобританії, який загинув на війні в Україні
Скотт Сіблі став першим громадянином Великобританії, який загинув на війні в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

У ході війни в Україні загинув британський доброволець Скотт Сіблі, який боровся проти російських окупантів. Ще один британець зник безвісти.

Як повідомляє SkyNews, 36-річний ветеран британської армії Сіблі став першим громадянином Великобританії, який загинув на цій війні.

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Невідомо, коли саме його було вбито, але ймовірно, що це сталося кілька днів тому на півдні чи сході України.

Sky News не називає ім'я зниклого добровольця. Сім'ї обох британських громадян поінформовані щодо ситуації.

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"Ми можемо підтвердити, що громадянина Великобританії було вбито в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю", – прокоментував ситуацію представник британського МЗС.

Щодо другого британця, представник МЗС сказав:

"Нам відомо про громадянина Великобританії, який зник безвісти в Україні, і ми підтримуємо його сім'ю. Ми терміново шукаємо додаткову інформацію".

У Маріуполі потрапив у полон британський доброволець

Британський доброволець Ейден Аслін, який воює в Україні, був захоплений у полон російськими військами в обложеному Маріуполі.

28-річний Аслін у Twitter вранці 12 квітня повідомив, що його підрозділ, в якому є й інші іноземні добровольці, був змушений здатися через те, що в нього закінчилися харчі та боєприпаси.

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Аслін, медичний працівник із Ноттінгемширу, воював добровольцем проти "Ісламської держави" в Сирії, а у 2018 році переїхав до України, де вступив на службу до морської піхоти. Він сподівається стати учасником обміну полоненими.

Також відоме ім'я ще одного британця, який потрапив у полон до армії РФ – Шон Піннер.

Двоє полонених британських військових виступили по російському державному телебаченню і попросили обміняти їх на лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Ця пропозиція не зустріла підтримки з української сторони.

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