Окупанти поранили двох американських добровольців

У Запорізькій області в результаті артилерійського обстрілу військовими РФ біля Оріхова були поранені два американські добровольці – Манус Маккефрі і Пол Грей. Обидва ветерани армії США.

Про це повідомив військовий репортер Нолан Петерсон уTwitter.

