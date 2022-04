Оккупанты ранили двух американских добровольцев

В Запорожской области в результате артиллерийского обстрела военными РФ возле Орехова были ранены два американских добровольца – Манус Маккефри и Пол Грей. Оба ветераны армии США.

Об этом сообщил военный репортер Нолан Петерсон в Twitter.

At 1435 today, two American volunteers in Ukraines armed forces were wounded by artillery fire near Orikhiv. Manus McCaffrey & Paul Gray. Both are US Army veterans. 1/ pic.twitter.com/BOB1TSwkSY