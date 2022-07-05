В Украине погиб еще один французский доброволец – что о нем известно

Мужчина был ранен в Харьковской области в начале июня во время обстрела российской артиллерией

В Украине гибнут добровольцы из Франции. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украинепогибеще один гражданин Франции, который добровольно воевал на стороне нашей страны против российских оккупантов. Он скончался 25 июня. Его ранили во время обстрела в Харьковской области.

Об этом сообщает RTL.

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Как стало известно, 25 июня от полученных ранений скончался 20-летний Адриен Д. Он был ранен в Харьковской области в начале июня во время обстрела российской артиллерией.

Адриен Д. был в коме и находился на лечении в полевом госпитале в Харьковской области. Он был в составе интернационального легиона, воюющего в Украине вместе с украинскими военными против РФ.

Адриен Д. – второй французский боец, погибший на фронте в Украине. До этого 1 июня погиб Вильфрид Блерио, его похоронили 30 июня.

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В Украине погиб британский доброволец, еще один пропал без вести

В ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести. Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Sky News не называет имя пропавшего добровольца. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

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"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", – прокомментировал ситуацию представитель британского МИД.

Относительно второго британца представитель МИД сказал:

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

Ранее мы рассказывали, что британский доброволец Эйден Аслин, воюющий в Украине, был захвачен в плен российскими войсками в осажденном Мариуполе.