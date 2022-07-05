Удар по Хмельницькій області: окупанти випустили чотири ракети (фото)

Загарбники продовжують обстрілювати Україну

Окупанти запустили ракети по Хмельницькій області/Фото: t.me/truexanewsua, колаж: "Сьогодні"

Російські загарбники у вівторок, 5 липня, випустили увечері по Хмельницькій області чотири ракети. Одну з яких збила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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"Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19.45, рашисти випустили чотири ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району", — написав Гамалій у Telegram.

За його словами, ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує громаду водою.

"В результаті вибухів, одна людина поранена. Жертв немає", — повідомив голова ОВА.

У Чорному морі Росія зосередила 40 крилатих ракет

Росія продовжує нести загрозу Україні через свою присутність у Чорному морі. Там окупанти зосередили 40 крилатих ракет. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Корабельне угруповання ворожих сил у Чорному морі у складі чотирьох надводних та двох підводних ракетоносіїв продовжує блокування судноплавства і погрожує застосуванням 40 крилатих ракет.

"Водночас зусилля ворожої пропаганди спрямовані на поширення інформації, що всі бази відпочинку, готелі і дитячі оздоровчі комплекси на чорноморському узбережжі заповнені бойовиками-нацистами", — йдеться у повідомленні.

Ворог вкотре готує собі виправдання на випадок влучання у соціальну інфраструктуру.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області. Також ми писали, що у Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.