Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных 🚑 Обстрел Славянска 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

На войне в Украине погибла бразильская модель, воевавшая против ИГИЛ — СМИ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 03:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Женщины не стало вместе с еще один добровольцем
Талита До Валле пошла добровольно защищать Украину от российских оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Талита До Валле пошла добровольно защищать Украину от российских оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Бразильская модель Талита До Валле погибла на войне в Украине. Она принимала участие в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

Подробности

В результате ракетного удара в Харькове погибли двое добровольцев из Бразилии. Среди них – 39-летняя модель Талита До Валле. Она погибла во время российского удара по Харькову 30 июня спустя всего три недели после того, как присоединилась к борьбе против войск РФ. По информации бразильских СМИ, До Валле работала в структурах, обеспечивающих украинскую армию.

Талита До Валле/Фото: Newsflash

По информации издания Daily Mail, Талита До Валле участвовала в гуманитарных миссиях по всему миру и воевала против ИГИЛ в Ираке. Перед военной карьерой она изучала право, работала моделью и актрисой, а также участвовала в спасении животных вместе с неправительственными организациями. Женщина также отвечала за обеспечение прикрытия от наступающих российских войск. Брат погибшей рассказал, что она была в Украине всего три недели, и работала не только спасателем, но и стрелком. Другие бойцы говорят, что она была единственным человеком, который остался жив после предыдущего ракетного удара. В издании отмечают, что До Валле прошла снайперскую подготовку, когда присоединилась к Пешмерга – вооруженным силам Курдистана.

Второй погибший на войне гражданин Бразилии – бывший военнослужащий Дуглас Буриго. По данным газеты Folha de Sao Paulo, мужчина погиб одновременно с До Валле, пытаясь ее спасти.

Реклама

Как пишет O Globo, Валле и Буриго скрывались при ударе в бункере. Однако внутри начался пожар, и женщина задохнулась от дыма. Буриго пытался ее спасти и тоже погиб.

Всего в Украине, по данным СМИ, погибли три бразильца. Третьим был Андре Хак Бахи, погибший в начале июня. Он участвовал в боевых действиях.

В Украине погиб британский доброволец, еще один пропал без вести

В ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести. Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

Реклама

Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Sky News не называет имя пропавшего добровольца. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", – прокомментировал ситуацию представитель британского МИД.

Относительно второго британца представитель МИД сказал:

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты ударили ракетами по Хмельницкой области. Также мы писали, что ВСУ отразили штурм оккупантов в Харьковской области.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Виктория Кравченко – офицер ВСУ, военный психолог, позывной – Победа. На боевых позициях – с 2014-го. Ее главная задача – чтобы наши воины всегда были в настроении, быстро адаптировались и сбрасывали психологическое бремя. А еще она – жена офицера, который служит в горячих точках, и любящая мать…
История психологических побед
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20181.03

Binance Coin (BNB)

230.92

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

49.78

Theta (THETA)

1.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.11

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять