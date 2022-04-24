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Чоловік вийшов у магазин, а ракета вбила дружину з тримісячною дитиною: подробиці удару по Одесі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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24 квітня, 20:36
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Жінка з дитиною ховалася у ванній, але снаряд наскрізь пробив будинок
З'явилися подробиці ракетного удару Росії по Одесі.
З'явилися подробиці ракетного удару Росії по Одесі. / Фото: Колаж: Сьогодні

З'явилися подробиці ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі 23 квітня. Сім'я з тримісячною дитиною спробувала сховатись у ванній, але снаряд наскрізь пробив будинок.

Про це повідомляє "Настоящее время".

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Снаряд потрапив між третім та четвертим поверхом. В результаті поверхи, які були нижчими за п'ятий – вже непридатні для життя.

"На місці події люди розповідали, що відразу ж почалася сильна пожежа. Спуститися було вкрай проблематично через сильне задимлення. Люди використали підручні матеріали, обмотували шарфами свої обличчя. Вибігали в тому, що було на них", – повідомляє кореспондент видання.

Журналістка наголосила, що в Одесі люди часто ігнорують повітряну тривогу. Вчора тривога була близько першої години дня, але люди продовжували займатися приготуванням до Великодня.

"Багато хто вирішив спробувати вберегтися за принципом двох стін. Але у випадку зі снарядом у житловому комплексі це не допомогло. Та родина, де загинула мама, бабуся і тримісячна дівчинка, ховалася у ванній. У цей же час їх глава сімейства, чоловік, він вийшов в магазин просто, щоб купити продукти до святкового столу. Якісь 30 хвилин він повернувся додому, але йому вже не було до кого повертатися".

Перші жертви в Одесі

Внаслідок ракетного удару по місту 23 квітня загинула Валерія Глодан разом зі своєю 3-місячною донькою. Також від атаки російських військ загинула мати Валерії.

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Чоловік Валерії опублікував фото загиблих дружини з дитиною. А на сторінці дівчини раніше були заклики зупинити Путіна, який "вбиває українців балістичними ракетами".

Ракетний удар по Одесі

  • В Одесі через ворожі удари крилатими ракетами 23 квітня загинули 8 людей серед них тримісячна дитина. Також внаслідок обстрілу поранено 18 мешканців міста.
  • Один із російських снарядів потрапив до житлового будинку, почалася пожежа, а вікна вилетіли. У деяких районах міста було видно дим.
  • Пізніше стало відомо, що дві ракети вразили військовий об'єкт і дві потрапили до житлових будинків.
  • Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що один із загиблих згорів у своїй машині у дворі
  • Під час обстрілу в Одесі ракети 23 квітня потрапили до міського цвинтаря. Зруйновано понад 1000 кв. м території.

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