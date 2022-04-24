Муж вышел в магазин, а ракета убила жену с трехмесячным ребенком: подробности удара по Одессе

Женщина с ребенком пряталась в ванной, но снаряд насквозь пробил дом

Появились подробности ракетного удара России по Одессе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились подробности ракетного удара по многоэтажке в Одессе 23 апреля. Семья с трехмесячным ребенком попыталась спрятаться в ванной, но снаряд насквозь пробил дом.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Реклама

Снаряд попал между третьим и четвертым этажом. В результате этажи, которые были ниже пятого – уже непригодны для жизни.

"На месте происшествия люди рассказывали, что сразу же начался сильнейший пожар. Спуститься было крайне проблематично из-за сильного задымления. Люди использовали подручные материалы, обматывали шарфами свои лица. Выбегали в том, что было на них", – сообщает корреспондент издания.

Журналистка отметила, что в Одессе люди часто игнорируют воздушную тревогу. Вчера тревога была около часа дня, но люди продолжали заниматься приготовлениями к Пасхе.

"Многие решили попытаться уберечься по принципу двух стен. Но в случае со снарядом в жилом комплексе это не помогло. Та семья, где погибла мама, бабушка и трехмесячная девочка, пряталась в ванной. В это же время их глава семейства, муж, он вышел в магазин просто, чтобы купить продуктов к праздничному столу. Какие-то 30 минут и он вернулся домой, но ему уже не было к кому возвращаться".

Первые жертвы в Одессе

В результате ракетного удара по городу 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.

Реклама

Муж Валерии опубликовал фото погибших жены с ребенком. А на странице девушки ранее были призывы остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".

Ракетный удар по Одессе