Муж вышел в магазин, а ракета убила жену с трехмесячным ребенком: подробности удара по Одессе

Появились подробности ракетного удара по многоэтажке в Одессе 23 апреля. Семья с трехмесячным ребенком попыталась спрятаться в ванной, но снаряд насквозь пробил дом.
Об этом сообщает "Настоящее время".
Снаряд попал между третьим и четвертым этажом. В результате этажи, которые были ниже пятого – уже непригодны для жизни.
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"На месте происшествия люди рассказывали, что сразу же начался сильнейший пожар. Спуститься было крайне проблематично из-за сильного задымления. Люди использовали подручные материалы, обматывали шарфами свои лица. Выбегали в том, что было на них", – сообщает корреспондент издания.
Журналистка отметила, что в Одессе люди часто игнорируют воздушную тревогу. Вчера тревога была около часа дня, но люди продолжали заниматься приготовлениями к Пасхе.
"Многие решили попытаться уберечься по принципу двух стен. Но в случае со снарядом в жилом комплексе это не помогло. Та семья, где погибла мама, бабушка и трехмесячная девочка, пряталась в ванной. В это же время их глава семейства, муж, он вышел в магазин просто, чтобы купить продуктов к праздничному столу. Какие-то 30 минут и он вернулся домой, но ему уже не было к кому возвращаться".
Первые жертвы в Одессе
В результате ракетного удара по городу 23 апреля погибла Валерия Глодан вместе со своей 3-месячной дочкой. Также от атаки российских войск погибла мама Валерии.
Муж Валерии опубликовал фото погибших жены с ребенком. А на странице девушки ранее были призывы остановить Путина, который "убивает украинцев баллистическими ракетами".
Ракетный удар по Одессе
- В Одессе из-за вражеских ударов крылатыми ракетами 23 апреля погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок. Также в результате обстрела ранены 18 жителей города.
- Один из российских снарядов попал в жилой дом, начался пожар, а окна вылетели. В некоторых районах города был виден дым.
- Позже стало известно, что две ракеты поразили военный объект и две попали в жилые дома.
- Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что один из погибших сгорел в своей машине во дворе.
- Во время обстрела в Одессе 23 апреля ракеты попали в городское кладбище. Разрушено более 1000 кв. м территории.