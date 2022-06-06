Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, який отримав серйозне поранення на фронті

Брата заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, адвоката Масі Найєма, який отримав серйозне поранення на фронті, прооперували.

Про це Мустафа Найєм повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще важкий, він в медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними в його відновленні. Спасибі лікарям і всім, хто допомагає і продовжує підтримувати", — написав Найєм.