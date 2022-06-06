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Мустафа Найєм розповів про стан свого брата, який отримав серйозне поранення на фронті

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 04:39
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Масі Найєм живий, однак був госпіталізований та прооперований
Мустафа Найєм розповів, що з його братом Масі Найємом/Фото: соцмережі, колаж: "Сьогодні"
Мустафа Найєм розповів, що з його братом Масі Найємом/Фото: соцмережі, колаж: "Сьогодні"

Брата заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, адвоката Масі Найєма, який отримав серйозне поранення на фронті, прооперували.

Про це Мустафа Найєм повідомив у своєму Telegram-каналі.

Деталі

"Брат живий, його прооперували. У нього важке осколкове поранення голови, множинні переломи кісток і внутрішньочерепна гематома. Зараз його стан все ще важкий, він в медикаментозному сні, на апараті штучного дихання. Лікарі кажуть, що наступні кілька діб будуть вирішальними в його відновленні. Спасибі лікарям і всім, хто допомагає і продовжує підтримувати", — написав Найєм.

Ситуація

  • У Миколаєві окупанти 4 червня накрили житлові квартали та інфраструктурний об'єкт. Внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Її гасять вже другу добу. Внаслідок обстрілу Миколаєва спалахнули склади із зерновим шротом.
  • Близько 6-ї ранку на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. До речі, попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня. Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку.
  • В Україні активно діють російські диверсійно-розвідувальні групи, сформовані з мешканців ОРДЛО та Криму.

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