Мустафа Найем рассказал о состоянии своего брата, получившего серьезное ранение на фронте

Брата заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, адвоката Маси Найема, который получил серьезное ранение на фронте, прооперировали.
Об этом Мустафа Найем сообщил в своем Telegram-канале.
Подробности
"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении. Спасибо врачам и всем, кто помогает и продолжает поддерживать", — написал Найем.
Ситуация
- В Николаеве оккупанты 4 июня накрыли жилые кварталы и инфраструктурный объект. В результате вспыхнул масштабный пожар. Его гасят уже вторые сутки. В результате обстрела Николаева загорелись склады с зерновым шротом.
- Около 6 утра на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. К слову, предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля. Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.
- В Украине сегодня активно действуют российские диверсионно-разведывательные группы, сформированные из жителей ОРДЛО и Крыма.