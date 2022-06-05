Брат Мустафи Найєма зазнав серйозного поранення на фронті

Брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма Масі отримав серйозне поранення на фронті.
Про це повідомив співвласник порту ТИС Андрій Ставніцер.
"Друже тримайся. Ті, хто вміють молитися — моляться за тебе!", – написав він.
За попередніми даними, Масі отримав поранення у голову. Його везуть до шпиталю.
Захищати Україну зі зброєю в руках він вирушив у середині квітня.
"Нарешті я знайшов спокій. Бо тепер знову у лавах ЗСУ. Взяв із собою речі, книгу з полиці, яку ще не читав. І думки про світле майбутнє", – написав він тоді в соцмережах.
Обстановка
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- Близько 6-ї ранку на лівому березі Києва прогриміло кілька вибухів. Місцеві жителі почули шість гучних вибухів та побачили стовп густого чорного диму. До речі, попередній ракетний удар по столиці був 28 квітня. Також вибухи було чутно у Броварах та Васильківському районі. Повітряна тривога була оголошена о 5-й ранку.
- В Україні сьогодні активно діють російські диверсійно-розвідувальні групи, сформовані з мешканців ОРДЛО та Криму