Брат Мустафы Найема получил серьезное ранение на фронте

Сейчас раненого Найема везут в госпиталь в Днепре

Маси Найем (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема Маси получил серьезное ранение на фронте.

Об этом сообщил совладелец порта ТИС Андрей Ставницер.

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"Друг держись. Те кто умеют молиться — молятся за тебя!", – написал он.

По предварительным данным, Маси получил ранение в голову. Его везут в госпиталь.

Защищать Украину с оружием в руках он отправился в середине апреля.

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"Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем", — написал он тогда в соцсетях.

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