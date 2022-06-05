Брат Мустафы Найема получил серьезное ранение на фронте

Брат замминистра инфраструктуры Мустафы Найема Маси получил серьезное ранение на фронте.
Об этом сообщил совладелец порта ТИС Андрей Ставницер.
"Друг держись. Те кто умеют молиться — молятся за тебя!", – написал он.
По предварительным данным, Маси получил ранение в голову. Его везут в госпиталь.
Защищать Украину с оружием в руках он отправился в середине апреля.
"Наконец-то я нашел покой. Потому что теперь снова в рядах ВСУ. Взял с собой вещи, книгу с полки, которую еще не читал. И мысли о светлом будущем", — написал он тогда в соцсетях.
Обстановка
- В Николаеве оккупанты 4 июня накрыли жилые кварталы и инфраструктурный объект. В результате вспыхнул масштабный пожар. Его гасят уже вторые сутки. В результате обстрела Николаева загорелись склады с зерновым шротом.
- Около 6 утра на левом берегу Киева прогремело несколько взрывов. Местные жители услышали шесть громких взрывов и увидели столб густого черного дыма. К слову, предыдущий ракетный удар по столице был 28 апреля. Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.
- В Украине сегодня активно действуют российские диверсионно-разведывательные группы, сформированные из жителей ОРДЛО и Крыма.