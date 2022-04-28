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Марченко: ППО збила три ворожі ракети на Одещині

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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28 квітня, 21:03
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Також вдалося зірвати плани окупантів з розвідки території
Марченко подякував за чудову роботу українським військовим / Колаж "Сьогодні"
Марченко подякував за чудову роботу українським військовим / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжили 28 квітня завдавати ударів по Одеській області. Силам ППО вдалося збити три ворожі ракети і таким чином урятувати людям життя.

Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Що відомо

"Хочу почати з радісної новини. Буквально щойно нашими підрозділами протиповітряної оборони в небі над одеським районом було збито три ворожі ракети, які летіли вбивати мирних жителів. Дякую нашим військовим за бездоганну роботу", – зазначив Марченко.

Також він розповів, що в ніч проти 28 квітня ворог намагався проводити повітряну розвідку об'єктів інфраструктури. Російські окупанти використовували безпілотник. Він також був збитий нашими підрозділами.

Обстановка на Одещині

  • В останні два дні головним об'єктом ракетно-бомбових ударів армії Російської Федерації є міст через Дністровський лиман. Цей інфраструктурний об'єкт вже має значні пошкодження.
  • 23 квітня російські військові злочинці завдали ракетних ударів по житловому мікрорайону в Одесі. В результаті загинули мама з немовлям, а також вагітна жінка.
  • Президент України під час пресконференції з українськими та зарубіжними журналістами емоційно висловився щодо удару по Одесі: "Подонки смердючі!".
  • На думку експертів, зараз у Росії немає жодної можливості захопити Одесу, а отже, всі обстріли спрямовані лише на знищення мирних українців.

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